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四川：为这些医务人员子女学前教育到高中期间提供一次按意愿选择学校机会

2020年02月18日19:18 来源：人民网-四川频道

　　人民网成都2月11日电 据四川省教育厅官网消息，日前，四川省教育厅发出通知称，为切实解决好在省指挥部公布的定点医院直接参与救治新冠肺炎患者的一线医务工作者、四川省支援湖北医疗队全体人员子女入园入学的后顾之忧，为其子女在接受学前教育到高中阶段教育期间提供一次按意愿选择学校（幼儿园）机会和参加高考服务指导。

　　就读公办幼儿园和义务教育阶段学校的，由户籍地或居住地所在县（市、区）教育行政部门，按照家长和学生意愿优先安排入学；就读民办幼儿园、民办义务教育阶段学校的，由户籍地或居住地市（州）教育行政部门，按照家长和学生意愿优先安排入学。

　　就读普通高中的，在达到当地同批次学校最低录取分数线后，由户籍地或居住地所在市（州）教育行政部门，按照家长和学生意愿安排学校直接录取。

　　就读省内中职学校的，按照家长和学生意愿直接录取。

　　参加普通高考的，由教育考试工作机构按“一对一”提供志愿指导和招录服务。

　　各市（州）教育行政部门要按照“主动服务、特殊照顾、属地负责、保障有力”的要求，根据卫健部门审定并公示的名单，制定具体实施方案，确保全面落实好关心关爱政策。

(责编：董童、杨迪)


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