疫情当前，你在家刷微博，而他们早出晚归

蒋楠: “我就是最成熟的捡货员”

“爸爸，明天你能陪我玩儿吗”，7岁的儿子问蒋楠，蒋楠尴尬的笑了下。作为家乐福马连道店店长的蒋楠已经近一个月没休息了，春节前的零售人从来没有假期，他想着放假可以多陪陪孩子。可是突如其来的疫情打乱了他的计划。

节前他和门店的管理团队一起以身作则，让家远的员工先回老家了，但是疫情发生，他们必须要驻守在一线，这里不仅有顾客，还有近百名员工，需要主心骨的他们。

第一轮考验很快来临，大年初一一早，当他来到店里，发现线上业务爆单了，平时10个人负责外卖平台分单、捡货、取货等工作，由于公共假期，捡货人员少了一半，但订单却因为市民们尽量不出门增加了5倍，而且单价从70元涨到了接近200元。

蒋楠庆幸自己穿的球鞋，平均一个熟练的捡货员差不多10分钟配置一单，现在至少要20分钟。“我就是最成熟的捡货员啊”，蒋楠立刻投入到一线，还自我调侃说“盘它”，他发动了节日期间坚守岗位的同事们加入捡单工作中，大家没有怨言，一直工作到外卖闭店时间。连续八个小时不停的工作，他们仅仅20人捡完了650单。这是平时10个人工作的5倍。

“下班了我一动不想动，但是不行啊，门店还有这么多员工，都和我一样辛苦，而且特殊时期，我也要给他们信心。” 蒋楠坚持站在门口与每一位员工说再见、辛苦、新年好……

“回到家差不多晚上9点了吧，我也很抱歉，孩子平时陪他机会就不多，但这次没办法，我先是一名店长，我要对得起我的职责和使命。”蒋楠说。

网络说，远离高步数的人儿，蒋楠每日行走步数长达43562步，走的多，是因为扛的责任重。

（蒋楠，一个总穿球鞋的店长）

赵闯：心里不踏实，我还是在店里吧

赵闯，家乐福马连道店的生鲜处长。做零售的都知道，一家门店好不好，生鲜负主要责任。为了春节门店的销售，赵闯也一个多月没休了。10倍超出常规的订货到店了，卸货，拉货，码货，搭堆到店里，到前广场，劲爆的商品和价格，吸引来四里八方的顾客，人山人海，称称，装袋，收款，一切又是那样的忙而不乱；夜幕降临，广场的商品看护，又是他。开来自己的车，一人睡在车里，北京的冬夜的温度可想而知，那注定是不眠之夜，一天，两天，嘴角上火了，全肿了，感冒了，这就是他，赵闯，一个身心都在店的生鲜处长。

赵闯的父亲67岁，患病有段日子了，赵闯想着撑过节前这段日子，可以趁着放假好好尽一下孝道。店长蒋楠也知道他家情况，一再跟他说，“放假了好好歇歇，多陪陪老人，有什么需要告诉我，门店和我都支持你。”赵闯听完只是笑笑然后继续忙碌，他不是个太善于表达的人。

突如其来的疫情爆发了，初一一早蒋楠就看到了赵闯，“你怎么来了？你回家吧。” 赵闯说，“我看新闻了，心里不踏实，我还是在店里吧。”

果然，面对疫情，门店的蔬菜供应骤然加大，平时过年也就日供2、3吨蔬菜，可是现在达到了7吨多。台面不能空，价格不能涨是家乐福的承诺。可是恰逢假期人手不足，骤然增加的供货量怎么办？赵闯再次走到了前端，和留守下来的10余名同事组成了超级团队。随着春节假期即将结束，菜价也趋于平稳，赵闯还是没有放松，店长蒋楠也不好意思说，“你要不歇歇吧，我盯着呢，回家陪陪老人。”

赵闯说，“再等等，在家我也不踏实，我还是在店里吧，没事。”就是这么不太会说什么的赵闯，就是总这么默默干活的赵闯，这就是普普通通的一个生鲜零售人。

（赵闯，家乐福马连道生鲜处长，一个不太善于表达的人）

疫情爆发后，零售人的压力首当其冲，可是他们也是家长、也是儿女、也只是普通的一个人。当人们都在响应号召宅在家为国家作贡献的时候，他们用自己的朴素的言行奋战在一线，保供应、保价格、不打烊。

这不，接到一个突发订单，北京西客站临时需要大批量被褥141件。这个点儿雇不到车，雇不到人，店长和几个处长开着自己的车过去了。“这几天天儿有点冷，我们离得近，早点送过去，早点让顾客安心……” 话音未落，一小队人早已经跑远了……