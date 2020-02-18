等待自愈或延误治疗时机

2月17日在京召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，针对“新冠肺炎是自限性疾病可自愈”的观点，北京大学第一医院主任医师王贵强表示，自限性疾病并不代表可以放任不管、不需要任何治疗。他呼吁新冠肺炎患者及时就医，避免贻误治疗时机。

王贵强介绍，自限性疾病是感染性疾病和一些疾病共用的一种表述，是指不需要特殊干预、不需要特殊的病因治疗，最终病人可以自愈。他坦言，新冠病毒从病毒学角度不需要强化抗病毒治疗，有一部分患者通过自身比较强的免疫力确实可以把病毒有效地清除，不会变成慢性。

“但是，要强调自限性疾病不等于不需要治疗。”王贵强说，对于新型冠状病毒感染，部分轻症患者通过一般的支持对症治疗和中药清热解毒的治疗就可以痊愈。鉴于新冠肺炎传染性很强，少数轻症病例会突然进展，进入重型、危重型甚至危及生命，因此所有确诊病例都需要在医疗机构观察照护，这一方面有利于隔离阻断传播风险，另一方面也便于及时观察病情，避免病情恶化。

另据国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，截至2月16日，全国治愈出院新冠肺炎患者已超过一万例，其中约90%是轻症，10%左右是重症和危重症。从患者发病到确诊的时间段，全国平均是4.95天。郭燕红表示，这说明缩短诊断时间、及时诊疗、早诊早治，是提高治愈率的有效措施。（记者崔芳）