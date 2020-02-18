疫情“大考”，孩子不能缺席

疫情如急风骤雨，让整个国家都变得不平静。延迟开学、网络授课等一系列措施，将孩子们被拉长的这个假期变得非同寻常。要不要跟孩子们讲述这场战“疫”，用什么方式讲述，如何讲述……这躲不开的“连环三问”，亟待广大老师和家长解答。

有些老师和家长从保护孩子的角度出发，选择对孩子屏蔽疫情的残酷，绝口不提；有些老师和家长不想过于强化疫情的影响，采取“佛系”态度，问就答不问就不说；更多的老师和家长则以此为契机，寓教于防控日常，引导孩子主动参与全民战“疫”，将疫情变成良好的科学素养、健康的公民意识、正确的道德观念的“培养基”。三种迥异态度的背后，涉及一个重要命题：灾难，该不该让孩子们走开？

某些人认为，未成年人是娇弱的花朵，心理稚嫩，不具备承受苦难的能力，理应保护他们绝缘于风雨。“母鸡护崽”式的关爱固然初衷良善，但不一定能结出好的果实，反而可能成为孩子蓬勃力量的绊脚石。

要知道，世上不存在绝对安全的环境，不可能永远充满阳光，放眼自然界，哪一棵树不曾遭遇过寒潮、风雷、霹雳？雨打的小苗愈见茁壮，经霜的苹果更加香甜，人亦如此。过度保护，只会培养“懦夫”和“巨婴”；只关注自我，孕育出的将是“精致的利己主义者”；不经历挫折，骨头里的钙质必然不够坚硬，撑不起大写的人生。

国家兴亡，匹夫有责。这次战“疫”，事关整个民族，孩子属于未来，也属于现在，他们不应该缺席，也不能缺席。把课桌搬到社会，将疫情作为考题，涵盖生命教育、信念教育、科学教育、道德教育的特殊大考，需要每一位老师，每一位学生，每一位家长认真作答。生与死，坚定与动摇，科学与谣言，无私与自肥，勇敢与怯懦，守望相助与以邻为壑，国家与个人，大义与小利……每一处填空，都是人生的关隘；每一次选择，都是灵魂的叩问。

永远不要小觑孩子的理解能力，以为他们“什么都不懂”，重要关头，他们捧出的答案往往超越了我们的预想。笔者认识一位妈妈，从一开始就告诉9岁的孩子到底发生了什么，有很多人包括医生都失去了生命。有一天，孩子突然提出：“妈妈，我想把理想从当航天科学家改成研究病毒的科学家。”质朴的童言童语，让人不禁重温起这副名联：“风声雨声读书声，声声入耳；家事国事天下事，事事关心。”

疫情是“危”，但也是“机”。河南省教育厅厅长郑邦山日前那番讲话振聋发聩：“在抗击疫情的战役中，构建正确的世界观、人生观、价值观，培养出学生们坚韧不拔、从容不迫、爱国爱民的奋斗精神和家国情怀，真正地与祖国一起成长，用成长的足迹踩踏灾难，让不幸成为通往幸福的桥梁，我觉得，这应该是我们教育的本质和追求。”

鲁迅曾说，“教育是要立人。”归根结底，教育并不是要培养独善其身的精英，而是明大义、辨是非、知善恶的正直的人，是“无尽的远方，无数的人们，都和我有关”的人性之光。（莫兰）