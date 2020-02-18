新华社北京2月17日电题：累计治愈出院病例数“破万”的背后

新华社记者施雨岑、屈婷、吴雨

17日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，有两个好消息引人关注：一是累计治愈出院病例数“破万”，二是除湖北外，连续13天新增确诊病例数下降。

提高治愈率，降低病死率，特别是加强重症、危重症患者救治，一直是医疗救治工作的重点。从救治力量不断“加码”到科研攻关、血浆治疗等，一系列“硬核”招数正在起作用。

“整建制”承接病区 最强重症医护力量驰援武汉

国家调拨精锐“部队”驰援武汉，目标就是与时间赛跑、与病魔较量。

目前，武汉同济医院中法新城院区有多家国家和省市的医疗队并肩战斗，集中救治重症患者。其中，北京医院、北京协和医院、中日友好医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、北京大学第三医院这六支“国家队”由党委书记、院长亲自挂帅，带领重症医学科、呼吸科等精锐团队，按照“一人一案”制定医疗救治方案，提高救治的科学性和精准性。

北京协和医院副院长韩丁说，每个医疗队“整建制”地承接一个病区，形成多学科的团队协作救治，并可以和后方远程会诊。医疗队之间还成立了一个医务处，负责组织整个大院区内的专家会诊，以及病人治疗质量控制和安全方面的管理。

据统计，目前已有3万余名医务人员驰援湖北武汉。

“他们主要来自呼吸、感染、重症等专业。”国家卫生健康委员会医政医管局监察专员郭燕红说，“针对武汉重症多的特点，我们投入的重症专业的医护力量是最强的，有1.1万名重症专业医务人员负责重症的救治工作。这1.1万名重症医务人员已经接近全国重症医务人员资源的10%。”

据她介绍，出院病人中约90%是轻症，约10%是重症和危重症。通过细分，从患者发病到确诊的时间段来看，全国平均是4.95天，说明缩短诊断时间、及时诊疗、早诊早治是提高治愈率的一个非常有效的措施。

千方百计救治 新疗法有望纳入第六版治疗方案

危重病人的救治一直牵动人心。疫情发生以来，钟南山院士、王辰院士、李兰娟院士的团队一直工作在临床一线，在复杂的危重症救治中提出建议，探索出一些新的疗法和技术，纳入诊疗方案之中。目前第六版治疗方案正在形成中，以指导全国的诊疗工作，提高救治水平。

以张伯礼、黄璐琦、仝小林三位院士领衔的中医专家团队，以及四批国家中医医疗队近600人，第一时间驰援武汉。国家中医药管理局医政司司长蒋健在发布会上表示，截至2月17日，在湖北以外的地区，中医药参与治疗确诊病例的治愈出院和症状改善占87%。

截至2月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，累计治愈出院病例10844例。除湖北外，新增确诊病例数已连续13天下降。

“这些是非常好的信号，说明我们的防治工作取得了很好的效果。”郭燕红说，相关分析显示，90%以上的患者都是采用了抗病毒治疗、对症治疗，包括呼吸支持、循环支持、提高免疫力等一系列综合诊疗手段，加速患者治愈。

中日友好医院党委书记周军介绍，我们承担着国家呼吸疾病临床研究中心的角色，这次驰援最重要的是充分把专业优势发挥在“刀刃”上。

据介绍，来到武汉后，他们首先设计了从接收到转出患者的一系列流程，第二是建立了交接班、值班、医务人员防护等严格制度，第三是将接收的病人进一步分类，集中主要专家资源，在危重病人上下更大气力。

加速科研攻关 康复者恢复期血浆成为有力武器

快速分离出新型冠状病毒、磷酸氯喹等部分药物初步显示出临床疗效、部分疫苗品种进入动物实验阶段……在抗疫战场上，科学的“硬核力量”不断显现。

“科研攻关工作将重症患者的救治作为突出任务。”科技部生物中心副主任孙燕荣表示，目前，康复者恢复期血浆治疗对重症、危重症患者有效，即将修订形成的第六版诊疗方案将进一步细化相关内容。

发布会上，专家介绍说，康复者恢复期血浆治疗就是利用康复者血浆中一定滴度的病毒特异性抗体，来降低患者体内病毒含量，从而达到治疗预期。科研攻关组在1月22日紧急设立的第一批科研应急项目中，已将恢复期血浆的制备工作纳入立项支持。

孙燕荣表示，2月1日采集到第一份恢复期血浆，2月9日第一位重症患者在武汉接受治疗，接下来的一周有10位患者陆续接受了治疗，并显现出好的疗效。

越来越多的患者治愈出院，为采用康复者恢复期血浆治疗重症和危重症患者提供了有利条件。目前，已有武汉、上海、重庆、广东、山西等地新冠肺炎康复者捐献血浆用于救治病人。（参与记者廖君）