“防疫满分”：英山疫情防控为何获网友好评？

近日，一篇《湖北终于有个考满分的县了》引发舆论关注。文章称黄冈市英山县现阶段的防控工作做得不错，感染人数和新增人数位于黄冈市第二低。

据红星新闻报道，疫情暴发后，湖北省黄冈市英山县的公益组织，邀请包括副县长在内的多名政府领导组建微信群。采用线上防疫的方式，志愿者随时将一些问题反馈给领导，第一时间解决问题。

目前，该群已辅助当地政府解决防疫过程中被隔离人士、特殊人群以及普通群众生活物资、医药物资紧缺，心理咨询等多个方面的问题。

县级领导直接和一线志愿者对接，这种沉下去、接地气的工作方式，是此次防疫大考英山县“考满分”的最大诀窍之一。

副县长直接“入驻”公益组织群，每天接受志愿者们的咨询、提问和建议，民众的诉求和政府决策迅速实现了对接，不仅可以节约时间、提高效率，也有利于减少层层传递带来的失真，也更容易做到急民所急，应民所需。

此前，据媒体报道，一些地方的防疫志愿者，甚至有过“进言不成，反被踢群”的尴尬经历。这和英山县比起来，确实判若霄壤。

回头看，无论是副县长下沉到志愿者群，还是当地将捐赠物资公布精确到一枚鸡蛋，其采用的措施都透着“返璞归真”的简单。

但这种方式方法上的“简单”因为直接瞄准了当地民众的诉求，毫不意外地产生了一种共抗疫情的合力、共振。

而这种“合力”和“共振”更有随时纠偏的力量。据报道，在英山县，也有民众反映，用土堆石头封路的方式过于简单粗暴；大喇叭宣传过度，有扰民现象等问题。

而英山县优秀就优秀在，意见可以直达县级指挥体系，这些反馈一提出，基本上当日能得到回复，并得以解决。

英山县的疫情防控工作能不能称得上“满分”？客观数据一目了然。从公开报道来看，截至2月15日24时，英山县累计病例共65例，累计治愈病例32人，死亡1人，死亡人数和确诊病例均为全市最低，治愈率为全市第一。

如今，不少地方疫情形势仍然严峻。被民众亲自给出“满分”评价的英山县，无论是其工作方式，还是工作态度，显然是可供借鉴的样本。

□樊成（媒体人）