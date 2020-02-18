1.1万名重症专业医务人员赶赴武汉

国务院联防联控机制昨日就医疗救治进展举行新闻发布会。国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，截至目前，全国29个省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团和军队系统已经派出3万余名医务人员支援湖北武汉，主要来自呼吸、感染、重症等专业。其中，共有1.1万名重症专业医务人员赶赴武汉，负责重症救治，接近全国重症医务人员资源的10%。

郭燕红指出，虽然新冠肺炎是新发传染性疾病，但是可防可治。截至2月16日，全国除湖北以外新增确诊病例数已经实现连续13天下降。目前已有一万余名患者治愈出院，其中90%左右是轻症，10%左右是重症和危重症。武汉重症患者占比从初期的38%已降至目前的18%。

她透露，目前国家卫健委正在形成第六版诊疗方案，以指导全国救治，提高救治水平。（记者许雯）

■ 回应

“血浆疗法”靠谱吗？

科技部称安全有效，呼吁康复者捐献血浆

采集康复患者恢复期血浆治疗重症、危重症新冠肺炎患者的“血浆疗法”引发社会讨论。对此，科技部生物中心副主任孙燕荣解释说，恢复期血浆治疗是古老而又创新的急救措施之一，在近十几年的突发传染病中得到应用。目前接受血浆治疗的11名患者中，有1位已出院，1位可以下地行走，其他患者都在康复期间。

她表示，科技部将密切关注临床进展，对恢复期血浆治疗手段进行预期疗效和风险评估。她同时呼吁，在全社会开展“千人献浆救千人”的行动，希望更多康复者献出血浆。

郭燕红补充说，血浆治疗是利用康复者血浆中一定滴度的病毒特异性抗体降低患者体内病毒含量，从而达到治疗预期。目前临床中现有病例治疗已显现出很好的疗效。

“截至目前，我们已经有1万多名治愈出院的患者，为我们更好地利用好康复者血浆治疗重症和危重症提供了一个有利条件。”郭燕红呼吁治愈出院的患者献出血浆，给重症和危重症患者带来希望。

患者刚刚痊愈，身体比较虚弱，采集血浆会不会影响健康？北京大学第一医院主任医师王贵强认为，只要患者身体恢复，达到出院隔离的标准，就可以采集血浆。血浆采集是单采浆的手段，把血浆取出来，红细胞、白细胞、血小板等回输回去，一两周以后血浆就会完全恢复到原来的情况，对肌体伤害很小。