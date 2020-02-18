北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开第二十六次会议

昨天下午，市新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开第二十六次会议，落实中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议精神，进一步调度疫情防控工作。市委书记、市防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、市防控工作领导小组副组长陈吉宁出席。

会议强调，随着返京人流持续到来，输入性和扩散性风险交织，疫情防控务必保持清醒头脑，毫不懈怠地全力以赴打赢疫情防控阻击战。尤其要严防复工复产后出现的聚集性场所和人员所带来的风险。市防控工作领导小组设立复工复产防疫组，负责抓好这项工作。实行最严格的岗位责任制，各企事业单位要落实专人负责防疫工作，细化落实企业、工地、楼宇以及食堂、宿舍等场所防控指引，严格量体温、戴口罩、勤洗手、常消毒、有距离、分餐制等措施，建立“零报告”制度。对已复工复产的企事业单位要加强监督检查，全面排查风险点，堵塞漏洞；对未复工复产的要做好评估，做到防疫在前、有序开工。要加强统筹协调，严防检查重复扎堆、增加基层负担。各区各有关部门要担起主体责任，坚持疫情防控和复工复产两手抓。各级领导干部要下去检查防疫工作，帮助企业解决复工复产中的实际问题。

会议指出，要加强对疫情未来走势和确诊病例的分析研判，做好预期管理。严格落实返京人流防控要求，会同铁路、民航、交通运输等部门，执行好远端和近端健康筛查，落实居家或集中观察14天等措施。社区防控要加强分类指导，严格落实到位。重视加强院感防控工作，关心关爱一线医护人员。保护防疫一线工作者的人身安全，对抗拒疫情防控等违法行为要依法严肃处理。（记者 范俊生 杨旗）