复工也是战“疫” 安全绝不能松

疫情防控阻击战成果显现，提振着全民战“疫”信心。但随着企事业单位复产复工，城市运行渐归常态，也出现了一些值得警惕的新情况。比如本市日前就通报了这样一则病例，某员工返京后直接上班，确诊前传染了食堂一起排队的另一同事，导致全单位几十人被隔离。

当前，疫情防控仍处于关键阶段，重中之重还是严防死守。特别是复产复工后，各单位的防控压力陡然增加，已经成为新的战“疫”主战场。同一办公场所内，天南海北的员工聚在一起，工作交流，接触频繁，稍不谨慎就会出现交叉感染，且往往是一人生病，多人中招。安全有序是复产复工的前提和基础，对于所有单位来说，把住防疫关都是眼下的头等大事，决不能掉以轻心。

人在哪里，严格的防控措施就要跟到哪里。战“疫”至今，从返京人员全面摸排，到各个社区实施封闭管理，再到相关配套政策接连出台，北京的城市立体防护网不断织密。作为新的人员“密集区”，各单位尤须严格落实“四方责任”要求，杜绝任何大概其、差不多的侥幸心理。本市日前刚刚发布通告，明确所有返京人员到京后，均应居家或集中观察14天。对各企事业单位来说，这就是做好防控的“底线要求”，除了精细掌握每位员工的返京状况外，更要敦促其做好健康观察。此外，诸如员工进门测体温、工作戴口罩等“老生常谈”的防护常识，依然值得反复提醒。

责任到位，防控才能到位。虽然各单位规模大小、工作性质、办公环境有别，但防控责任同样重大，也都需要结合自身实际，不断细化相关举措。如安排食堂错峰就餐，保证餐桌安全距离，做好楼道电梯消毒，在高峰时段限定电梯乘坐人数，制定办公区域通风时间表等等，都是有科学性的必要之举。对于个人来说，防控的“弦”也要随时绷紧。虽然这几个星期以来大家“闷”得有点难受，但“闷”得很有价值。到了此刻，为了早日打赢疫情防控阻击战，更要有毅力继续坚持。减少外出、戴好口罩、注意卫生、不要扎堆，这是对我们自己负责，也是对他人和社会负责。

越是趋势向好，越要头脑清醒。复产复工，安全第一。提高安全意识，落实各方责任，我们一定能平衡好防控与发展，赢得“双胜利”。