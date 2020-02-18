“四加一减” 联防联控

“您抬个手，熟，咱也得量量！”丰台区丰台街道北大地西区社区门口，党员志愿者撖振兴戴着口罩站在门口，拿着测温计和正准备进门的老街坊打着招呼。新冠肺炎疫情阻击战打响后，许多像撖振兴这样的党员投入到联防联控中来，帮助社区建立“加强摸排、加强值守、加强消毒、加强宣传、减少小区出入口”这“四加一减”共防共管的体系，对全体居民健康情况跟进掌握。

北大地西区社区分南北两个区域，社区1145户居民，共有7个人员进出的院门，疫情发生后社区第一时间对其中5个门进行封闭，并联合物业公司、停车公司、工会建立门岗值守组，以社区干部为主力，各组分段值守做好体温监测，严把出入关。应对速度如此之快，源于“基础做得好”。进入北大地西区社区，左手的宣传栏中有一张巨大的表格——北大地西区社区两级组织三级管理网格明细，哪个楼哪个门归哪个包片干部管，楼门长都是谁，联系电话是什么，清清楚楚一目了然。北大地西区社区党委书记刘舒翊告诉记者，因为党建引领社区工作做得扎实，社区对居民情况掌握清楚，去年还被列入丰台区智能民情图第二批试点，这些都为做好此次联防联控奠定了坚实的基础。

群众基础工作做得怎样？此次下沉社区支援防疫工作的卢沟桥社区卫生服务中心大夫侯敏娟深有感触。“初四那天我刚到社区报到，正和刘舒翊书记交接情况，他电话就响了，是辖区里一个小商户打来的，身在外地的小商户得知疫情暴发表示配合社区工作暂时不回京，但是想把自己库房里的2500只一次性口罩捐给社区。”侯敏娟回忆说，当时她特别感动，社区和群众关系做到这么好。而在接下来的工作中她也感受到这种良好互动关系带来的助力：“11日刚刚解除隔离6个人，社区的包片干部对这6个人的情况特别熟，沟通没有任何障碍，其中一位居民1月15日去过湖北，通知他隔离的时候已经快到14天，但是他依旧配合社区工作在家隔离，每天上报体温等情况。”

的确，在北大地西区社区，丰台区下派干部、街道包片科室、社区干部、物业人员成立帮扶小组，与居家观察人员添加微信好友，每天和居家观察人员通过电话、微信等方式交流谈心，做好居民的情绪疏导工作，并为他们买菜、买水、接快递和送口罩，提供贴心的生活服务。

党组织一号召，退休党员、在职党员积极响应，有在门岗值守检查体温的，有帮着社区对楼内进行消毒的，有的帮着社区进行排查，有的给居民进行防疫知识宣传……“疫情就是命令，防控就是责任！”刘舒翊说，社区建立的社区、物业、网格、下沉干部、在职党员、志愿者等多方力量共防共管的体系，形成联防联控合力，取得了良好的效果，目前社区实现了四个100%：对湖北籍人员离返京情况摸排100%，对全体居民身体情况摸排100%，对社区全体租房户离返京情况摸排100%，对落地人员情况跟踪服务100%。（记者 孙颖）