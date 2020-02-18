北京新增1例新冠肺炎确诊病例

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊透露，2月16日0时至24时，本市新增1例新冠肺炎确诊病例，又有9例患者出院。

2月16日0时至24时，本市新增1例新冠肺炎确诊病例，其否认确诊病例接触史，正在进一步核实。确诊病例已送至定点医疗机构进行救治。新增疑似病例33例，现有疑似病例116例。新增密切接触者71例，累计确定密切接触者1920例，其中1132例已解除医学观察。

2月16日，北京市又有9例新冠肺炎患者，经过医护人员精心治疗后，符合出院标准，分别从地坛医院、佑安医院、解放军总医院第五医学中心、海淀医院、房山区结核病防治所、潞河医院牛堡屯院区出院。9名患者中，5名男性，4名女性；年龄最小的2岁，最大的78岁。

截至2月16日24时，北京市累计确诊病例381例。出院114例，死亡4例，危重型23例。

确诊病例中，东城区12例、西城区46例、朝阳区58例、海淀区60例、丰台区39例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区18例、顺义区10例、昌平区25例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，外地来京人员26例。平谷区尚未有病例。

确诊病例中，男性病例183例，占48%，女性病例198例，占52%。年龄范围为6个月至94岁，其中5岁以下14例，占3.7%；6岁至17岁12例，占3.2%；18岁至59岁252例，占66.1%；60岁及以上103例，占27%。（记者 贾晓宏 李祺瑶）

16日新发病例活动小区或场所

房山区 长阳镇康泽佳苑小区

热点回应

新增1例确诊病例，密切接触者为何新增71例？

高小俊（北京市卫生健康委新闻发言人）：新冠肺炎确诊病例或疑似病例的密切接触者，是在流行病学调查的基础上确定的。

每天新增的密切接触者与每天新增的确诊病例或疑似病例可能有关联，但他们之间不是完全对等的关系，而与每个病例个人的行动轨迹和人员接触情况密切关联。

复工后，公司有员工发热怎么办？

庞星火（市疾病预防控制中心副主任）：对有症状的员工立即戴口罩，就地隔离；立即将病例报告当地社区服务中心和社区防控组，建议单位提前与当地社区服务中心和社区防控组建立联系；病例要单人单车送医，可以用120送至发热门诊就医；坚持检查工作人员口罩佩戴情况；掌握工作人员的离京情况，如果出现发热干咳等症状不能带病上班；保持每日室内通风2至3次，每次至少30分钟；工作和生活场所要设置充足的洗手设施，教育员工加强洗手；加强室内公共场所的清洁卫生及预防性消毒，尤其是对出现症状员工的场所；一旦该员工确诊，就需要单位配合疾控部门进行消毒，对单位里判定有密切接触者，要配合疾控部门进行14天的隔离观察。