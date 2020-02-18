佑安医院中医药参与救治比例超92%
昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科主任梁连春介绍，该院中医药参与救治比例超过92%，目前已有51例新冠肺炎患者出院。
梁连春介绍，自1月21日，佑安医院收治第一例新冠肺炎确诊病例以来，截至2月16日下午4时，累计收治确诊病例90例，治愈出院51例。“针对治愈出院患者，根据中医证型特点制定了恢复期治疗方案，促进康复。”
佑安医院收治患者中，重型患者18例，经过积极治疗，16例重型患者转为普通型，已有6例重型患者康复出院。目前，该院成立了危重症救治专家组，北京市卫生健康委、北京市医院管理中心成立了市级重症专家组，每天对危重患者逐一进行多次会商讨论，中西医结合治疗，一人一策，形成个体化诊疗方案，中医药参与救治比例超过92%。
医院第一时间成立了中医治疗组，制定了中医诊疗方案，中医药专业人员参与救治全过程，根据临床资料和经验，针对轻型普通型患者，制定了“佑安新冠一号方”，患者入院后及时进行中药治疗；对于重型患者，在院内外专家讨论的基础上，制定了重型患者的“佑安新冠二号方”，通过个体进行辨证加减施治；对于ICU病房的危重型患者，在西医治疗的同时，进行辨病与辨证相结合，给予中药汤剂鼻饲“佑安新冠危重方”以回阳救逆、通腑存阴治疗，取得了比较好的效果。该院收治的第一例新型冠状病毒肺炎重症确诊病例，通过中西医结合疗法住院治疗12天后痊愈出院。（记者 刘冕 李祺瑶）
新闻内存
新冠肺炎临床特点：
大部分患者病程14天左右逐渐恢复
北京佑安医院感染综合科主任梁连春介绍，根据医院以往对SARS、甲型H1N1流感、重症流感肺炎诊治经验，结合目前临床治疗，初步得出新冠肺炎临床特点。
疾病早期，病程1至3天，患者临床症状轻或无症状，患者肺部有轻微病变，常规胸片50%不能发现，胸部CT可以发现细微病变。
疾病进展期，病程4至14天，病情进行性加重，临床出现明显咳嗽、胸闷、喘憋及呼吸困难，胸部CT表现为初期渗出性病变增多、病变范围扩大，指氧饱和度进行性下降，大部分患者在病程14天左右逐渐恢复。
疾病恢复期，患者在病程14至21天体温逐渐恢复正常，呼吸道症状逐渐减轻，个别患者呼吸道症状1至2周消失。
梁连春说，根据感染专业经验，许多患者新冠肺炎病毒感染，诱发全身炎症反应，是造成病理损伤的主要原因，这种炎症反应会明显加重病情，所以，在进展早期，给予小剂量短疗程激素治疗，同时给予宣肺益气除湿的中药汤剂联合治疗，会明显抑制炎症反应，又避免激素的副作用。对重症患者，密切监测病情变化，早期预警，实施中西医结合治疗，可以阻止疾病进展和向危重症演变、发展。
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