全国累计治愈出院病例过万

在昨天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部生物中心副主任孙燕荣透露，由钟南山院士担任组长的新冠肺炎科研攻关组一致认为：可以明确磷酸氯喹治疗新冠肺炎具有一定疗效，且用于广泛人群治疗的安全性是可控的。目前，新冠肺炎第六版诊疗方案正在形成，专家一致推荐，尽快将磷酸氯喹纳入新一版诊疗方案。

治愈出院病例累计超万例

国家卫健委数据显示，2月16日零时至24时，除湖北外，全国新增确诊病例115例，新增疑似病例654例，新增死亡病例5例，重症病例减少29例。新增确诊病例总数已连续13天下降，新增死亡病例数一直保持在较低水平。

截至2月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例57934例（其中重症病例10644例），累计治愈出院病例10844例，累计死亡病例1770例，累计报告确诊病例70548例，现有疑似病例7264例。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，这个疾病虽然是新发传染性疾病，但是它可防可治。出院病人中90%左右是轻症，10%左右是重症和危重症。从患者发病到确诊的时间段来看，全国平均是4.95天，这说明缩短诊断时间、及时诊疗，早诊早治，也是提高治愈率的有效措施。

“有90%以上的患者都是采用了抗病毒治疗、对症治疗，包括呼吸支持、循环支持、提高免疫力等一系列综合的诊疗手段，来加速患者治愈。”郭燕红介绍，武汉的情况也有很大改变。特别是近期通过早诊早治，通过对轻症病人收治后的连续观察，可以看到重症病人占比从初期的38%已经下降到目前的18%。

70年老药中的新希望

孙燕荣表示，药物研发这项工作一直遵守老药新用的攻关思路。科研攻关组组织全国科技力量，层层筛选，磷酸氯喹，这款老药，带来新希望。

磷酸氯喹，是一款已在临床上用了70多年的抗疟药，既往的研究已经非常明确提示它不仅仅具有抗疟作用，还有广谱的抗病毒作用，另外还有免疫调节作用。

北京、广东和湖南几省十余家医院联合开展关于磷酸氯喹对于新冠肺炎治疗的安全性和有效性评价。在临床上，通过对重症化率、退热现象、肺部影像好转时间、病毒核酸转阴时间和转阴率以及缩短病程等一系列指标，进行系统、综合研判，用药组优于对照组。

孙燕荣表示，100余例用药患者中至今没有发现和药物相关的、明显的严重不良反应。基于以上的研究结果，2月15日，由科技部、卫生健康委、药监局等科研攻关组的主要成员单位召开视频专家会，专家组组长由钟南山院士担任，若干位药物研发和临床专家经过认真、细致地研讨，一致认为：该药是上市多年的老药，用于广泛人群治疗的安全性是可控的。基于前期临床机构所开展的研究结果，可以明确磷酸氯喹治疗新冠肺炎具有一定疗效。专家一致推荐，应当尽快将磷酸氯喹纳入到新一版的诊疗方案。

孙燕荣透露，目前，正在形成新冠肺炎第六版诊疗方案，以指导全国救治工作，提高救治水平。

“清肺排毒汤”有良好临床疗效

国家中医药管理局科技司司长李昱透露，国家中医药管理局于1月27日启动了“中医药防治新冠肺炎有效方剂临床筛选研究”工作。对山西、河北、黑龙江、陕西四省使用中药复方“清肺排毒汤”治疗新冠肺炎的临床疗效进行临床观察和数据分析。在取得214例临床有效数据的情况下，2月6日国家卫健委、国家中医药管理局联合发文向全国推荐使用“清肺排毒汤”。目前，已经有10个省57个定点医疗机构的701例使用“清肺排毒汤”的确诊病例纳入观察，其中有130例治愈出院，51例症状消失，268例症状改善，212例症状平稳没有加重。

对有详细病例信息的351例病例分析统计显示：在服用“清肺排毒汤”之前，有112例体温超过37.3℃，服药一天以后有51.8%的患者体温恢复正常；服药六天后，有94.6%的患者体温恢复正常。214例患者伴有咳嗽症状，服药1天以后，46.7%的患者咳嗽症状消失；服用6天以后80.6%的患者咳嗽症状消失。该方对乏力、纳差、咽痛等症状也有明显的疗效。这351例患者中，所有的轻型、普通型患者没有一例转为重型或者危重型；22例重症患者中有3例治愈出院，8例转为普通型；共有46例治愈出院。

“数据显示‘清肺排毒汤’对治疗新冠肺炎具有良好的临床疗效和救治前景，这也增添了我们战胜疫情的信心和决心。”李昱说，各地在开展救治的同时也积极开展了相关的临床科研工作，推出了一些有效的方剂和方药。比如广州八院推出的“肺炎一号方”也取得了良好的临床疗效。

截至目前，全国中医药参与救治的确诊病例共计60107例，占比为85.20%。(记者 刘欢 任敏)

热点回应

1、目前核酸检测试剂质量不稳定？

北京大学第一医院主任医师王贵强：首先核酸检测本身的稳定性是很好的。出现一些所谓检不出的情况或者假阴性的情况，主要原因是任何检测方法都有一个敏感性的问题。从病程方面看，如果病毒量很少，在上呼吸道就可能检测不出来。还有取样方法，比如现在强调咽拭子，鼓励痰的标本或者下呼吸道的一些肺泡灌洗液，诊断阳性率会大幅度递增。目前核酸检测是确诊新冠肺炎的“金标准”，只有通过核酸检测阳性才能确诊。国家卫健委目前也在联合攻关提高检测的敏感性和特异性。

现在还在做一些研究，比如抗原检测、抗体检测，科技部也开展了攻关项目，相信这些新方法的使用会进一步提高新冠肺炎诊断的特异性和敏感性。

2、新冠肺炎是一种自限性疾病？

王贵强：自限性疾病是感染疾病和一些疾病共用的一种表述，是指不需要特殊干预，不需要特殊的病因治疗，最终病人可以自愈。对新型冠状病毒感染，有一部分患者通过自身比较强的免疫力可以把病毒有效地清除。有一部分轻症患者通过一般的支持对症治疗和中药清热解毒的治疗就可以痊愈。

但是自限性疾病不等于不需要治疗，尤其是新冠肺炎，传染性很强，所有确诊病例都需要在医疗机构或者像武汉地区方舱医院的类似机构进行观察照护。一方面隔离阻断传播的风险，另一方面观察病情避免病情的恶化，该病病情进展突然，确实有少部分的轻症病例有突然进展，进入重型、危重型，甚至危及生命。