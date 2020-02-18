湖北省以外地区不能将日常医疗服务一关了之

昨天，国家卫生健康委发布《关于加强疫情期间医疗服务管理满足群众基本就医需求的通知》，明确要求，对于湖北省以外地区，不能采取停诊的方式，将日常医疗服务一关了之。对于急危重症患者，应给予及时有效救治，不得推诿拖延。

新冠肺炎疫情发生以来，全国医疗卫生系统派出了大量医务人员驰援一线，支持湖北省和武汉市开展医疗救治工作。与此同时，部分地区出现了医疗服务受到削弱，群众基本就医需求不能及时得到满足等问题。

为满足群众疫情期间的基本就医需求，依据通知要求，各地做好本地区疫情防控形势的分析研判，梳理当前面临的主要困难和突出问题，有序推动、逐步加强日常医疗服务管理。

湖北省和武汉市目前仍然是打好疫情防控阻击战的主战场，要毫不放松地做好疫情防控工作，同时重点保障肾功能衰竭、肿瘤以及其他需要维持定期治疗患者的医疗需求，保障孕产妇、儿童、老年人等重点人群的医疗服务，保障必须的急诊服务。

对于湖北省以外地区，要紧密结合疫情发展形势，一手抓疫情防控、一手抓医疗服务，不得搞一刀切，不能采取停诊的方式，将日常医疗服务一关了之。要在科学防控的基础上，维护合理医疗服务秩序，满足群众基本就医需求。通过测算各临床科室患者就医需求，对可调用的医疗资源及时进行合理分配和调整，保证现有医疗资源有效利用最大化。要大力推行非急诊预约挂号、预约检查，引导患者分时段就诊，减少人群聚集。加强门诊患者预检分诊，科学间隔每名患者就诊时间，严格执行“一人一诊一室”，减少交叉感染。

同时，要组建城市医疗集团和县域医共体的医疗机构，要继续完善分级诊疗模式，将诊断和治疗方案明确、病情稳定的患者转诊至居住地附近的医联体内医疗机构就诊。有效开展互联网诊疗咨询服务，加强线上就医指导，发挥“互联网+医疗”的优势作用。

对于门诊慢性病患者，视患者病情可以将其处方用量延长至12周；必要的检验检查和常规复查等，可指导患者在就近的医疗机构进行，并通过电话随访等多种方式加强远程指导；充分发挥基层医疗卫生机构作用，加强家庭医生团队对慢性病患者的日常管理。

对于肾功能衰竭患者、肿瘤患者以及其他需要维持定期治疗的重症患者，原则上医疗机构应当提供不间断的医疗服务；确因疫情防控需要不宜继续提供的，应当由患者居住地附近的、具备相应医疗能力的医疗机构接续承担。对于孕产妇和新生儿，坚守母婴安全底线。对于择期手术患者，要加强与患者的解释沟通，争取获得患者的理解，结合疫情防控形势另行确定手术时间。（记者 刘欢）