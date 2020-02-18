党旗在扬子江战“疫”一线飘扬

2020年春节，新型冠状病毒感染的肺炎疫情肆虐，扬子江药业集团的党员们在防控一线的“逆行大军”里：抗疫情、抓复工、保供给……

“我是党员，我先上”，疫情就是动员令。

为保障一致性评价带量采购药品及治疗普通感冒和病毒性感冒的常用药供应保障工作，扬子江药业集团江苏制药股份公司（以下简称股份公司）党支部率领全体党员冲锋在前，春节期间坚守在生产一线。

为严防严控疫情，控制污染源，切断传播途径，保护全体员工工作及生活环境，公司开始“全封闭式管理生产”，在没有第三方外包单位负责厂区卫生的特殊时期里，股份公司的党员干部主动拿起工具清扫厂区。

全民战“疫”，扬子江药业一线始终党旗飘扬，无论哪个部门、哪个工段，无论生产还是生活，处处都能看到党员们“逆行”的风采。

叶梅，股份公司化验室理化一组组长，一位两岁多孩子的母亲。1月29日，公司紧急入库1批乙醇，为保障乙醇的使用，迫切需要人员进行检测。接到公司通知后，叶梅赶紧把孩子托付给家人，火速赶到现场。装乙醇的槽车有两三米高，只有一个垂直的梯子上下。“上，还是不上？”一向恐高的她陷入激烈的思想斗争。

“身为组长和一名党员，在关键时刻应该冲在前头，给组员作出榜样！”她鼓起勇气，最终战胜了恐惧，顺利完成检测任务。在疫情防控期间，叶梅处处率先垂范，做好在岗员工的思想工作，保证人心稳定。领导考虑到她孩子小，曾建议她回去，但被她毅然回绝，“组长就是组员的定心针，只有组长在，大家做事才安心。”

孙浩， 20多年党龄的老员工，常年奋战在公司后勤保障一线。得知公司实行封闭式管理的消息，正因伤休假的他，立即做出决定，与同事们一起到岗，一起承担后勤保障任务，负责几百号人的伙食。家人的担忧、不理解，终究拧不过他的执着，只能再三嘱咐要注意安全，做好防护。

为了让员工们在疫情防控期间能吃好，孙浩非常注重日常伙食的营养搭配和食堂安全卫生，每天对进货菜品都严格的把关。“要暖心，就要先暖胃”，这是他时常挂在嘴边的话。每天，早早起床，然后一瘸一拐的忙碌在后厨，他变着花样给大家做菜，改善大家的伙食，从未听他喊过一声累。

“面对疫情，作为一名党员我要冲锋在前，自己受伤坚持一下就好，为一线工作人员做好保障才是大事。”孙浩表示。

特殊时期，股份党支部也没有落下“三会一课”制度。他们坚持组织全体党员认真学习党中央的重要指示、宣贯中央精神和集团精神。为更好地统一思想、宣贯精神，股份党支部支委会特制订《关于疫情之下有效落实“三会一课”制度的方案》，充分带领全体党员用好用活各类信息化手段，利用“学习强国”app中的视频会议灵活开展线上会议，保障了党中央、省、市的各项决策部署在企业不折不扣落实到位。

越是艰险越向前，护佑众生显担当。在党旗的引领下，汇聚起扬子江打赢疫情防控阻击战的强大力量。 （欣 华）