抗击疫情促创新，他们在行动！

“任务不变”“质量不变”“人数不变”，保质保量完成全年任务！2月13日 ，集团“研发2020上半年工作规划及动员”视频会议召开，这是扬子江药业集团研究院刚刚“复工”后的新目标。

一场突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了春节假期，也打乱了企业的复工节奏。作为民族制药企业，扬子江人深知自己肩上的社会责任，第一时间筹集款项和物资，加班加点供应药品，扛起责任和担当。

但面对严峻的疫情防控形势，创新不能止步。

集团药物研究院第一时间成立新型冠状肺炎防控领导小组，严格落实防控措施。药物研究院常务副院长蔡伟强调，做好疫情防控工作，保障关键岗位的正常工作开展，同时要抓好在研项目复工和新项目开工，研判形势，做实做细各项重点工作的计划安排，全力保证项目研发的质量和进度。

为做好员工返程安置隔离工作，集团药物研究院将严格管控与暖心服务相结合。负责隔离人员餐饮和后勤的刘佳星，每日统计上百份就餐名单，一天往返食堂、宿舍数次。为让大家吃上热乎的饭菜，他总是饭点提前取餐，及时送餐，而自己是等到食堂快关门才吃上饭。因经常身穿黄色羽绒服，大家都亲切称他为“外卖小哥”。

突如其来的疫情使海瑞研究所HSQLBGL项目组遇到了重重困难：研发工作还需开展部分收尾实验，申报资料也需进行最终整理定稿。为确保项目按期申报，项目负责人杨怡虽身处湖北荆门疫情地区，但第一时间通过远程办公进行申报资料的完善工作。其他成员在符合国家和集团公司复工原则的前提下，提前结束假期回公司自我隔离后可进行复工。通过“一人一实验室、一人一办公室、划区域人流通道”等措施，最大程度把工作开展起来。在项目组成员共同努力下，2月12日提前完成了申报资料的递交。

江苏海慈生物药业有限公司作为集团唯一的原料药生产基地，为了保障疫情所需药品的供应，海慈研究所按照公司统一部署，迅速组织管理干部和骨干人员开展视频会议，讨论和制定复工方案，启动紧急复工复产手续。经严格筛选，最终确定了泰州本地春节期间未离泰的22位同事参加海慈公司的封闭式复工管理。

在得知因疫情影响而需要延迟复工的第一时间，南京研究院便牵头对远程办公所可能需要的各类软件进行了升级，确保远程办公效果；从返沪的那一刻，海尼研究所也已经有条不紊的做好好细致的防疫工作：接车、封闭管理，隔离安排，健康监测等工作……。

一边抓疫情防控，一边抓复工复产。扬子江人相信，在党中央及各级政府坚强领导下，众志成城，同舟共济，一定能尽快控制疫情，打赢这场新冠肺炎防控战！ （欣华）