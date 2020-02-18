煤电肉奶齐上阵 草原特产战"疫"忙 

从偏远的供电站所，到忙碌的牛奶生产线；从企业转产的防护服，到呼伦贝尔草原的牛羊肉；虽身处北疆，但心系荆楚。连日来，内蒙古各行各业陆续复工生产，保障能源供应，转产医护用品，捐献特色食品，为早日战胜疫情提供坚实的物质保障。

“多一天坚守，供电就多一份保障”

“从驻站值班到现在，我已经半个多月没见到女儿了，不知道她每天晚上睡得好不好，有没有闹觉。”这是温强在日记中的一段话。

温强是国家电网蒙东检修公司1000千伏特高压鄂尔多斯站运维班长，每天经过这里输送的电能可以到达北京、天津、山东和江苏等地。

大年三十，温强和4名同事来到场站，开始了原定一周的值班工作。“新冠肺炎疫情发生后，为了减少人员流动，我们5人给组织写请命书申请留下来。”温强说。

然而这一留，就是20天。寒风中，温强和同事们每8小时就要对设备进行一次巡视。“在这里只有手机信号，没有电视和网络，条件虽然简陋，但我们多一天坚守，供电就多一份保障。”温强说。

作为我国煤炭主产区，内蒙古多地的煤炭生产企业陆续复工，锡林郭勒盟19家煤炭生产企业中已有11家企业复工，鄂尔多斯市煤炭生产企业已有64座煤矿复工复产。在保障区内生产生活用煤的同时，铁路部门充分发挥唐呼、浩吉重载铁路的运能优势，将煤炭运往全国各地。

内蒙古自治区能源局副局长张占军表示，目前内蒙古煤炭供应正趋于正常，电力与油气生产供应充足，能源生产供应形势总体平稳。“全区正常生产煤矿达到113处，产能6.57亿吨，是2019年底生产煤矿产能的68.3%，预计3月将全部复产复工。”张占军说，“随着各行各业复产复工，能源需求会逐步增加，内蒙古将全力为国家抗击疫情提供坚强的能源保障。”

“能帮医护人员做好防护，再累也值得”

在内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司（以下简称“中煤蒙大公司”）的生产车间，一袋袋聚丙烯产品从流水线走向装运区。与以往一直生产的产品型号不同，这批型号为Z30S的聚丙烯产品,正是生产防护服和医用口罩的基础材料。

为缓解医用口罩、防护服等医疗防控物资短缺，中煤蒙大公司紧急调整生产计划，聚丙烯装置首次直接由拉丝料转产纤维料，以满足下游企业生产医用防护服的需求。

“我们在2月6日接到转产指令，2月7日下午就生产出合格产品，预计10天内生产1万吨纤维料，最多能保障4000万套医用防护服的材料供应。”公司副总经理薛录召说，“这次能在一天时间内实现成功转产，是全体职工共同努力的结果。”

“能帮医护人员做好防护，再累也值得！”包装车间员工曹文静说。

中石油呼和浩特石化公司也积极调整生产计划，加班加点生产聚丙烯HT40S，陆续发往河北、山东、天津等地的无纺布生产企业。目前，该公司聚丙烯HT40S日均生产量430吨。

上游企业转产原材料，下游企业转产防护服。在鄂尔多斯控股集团东泉公司生产车间，工人都在赶制产品。然而熟练的手法并非生产羊绒衫，而是防护服。

“为保障一线防疫人员的需要，我们紧急转产防护服和日常防护型口罩，目前每天生产300到500件防护服。”鄂尔多斯控股集团技术中心主任高丽忠说。

“吃好喝好才能更好战‘疫’”

呼和浩特市清水河县有一个叫上石槽梁的小村。前些天，村中贫困户李闰厚和老伴杨素琼做了一个决定，把家中储存的2吨小香米捐给红十字会，支援防疫一线。

李闰厚介绍，过去自己是贫困户，是国家的扶贫政策让他家生活一天比一天好，现在把这些谷子捐给防疫一线，也算为防疫工作出份力。

杨素琼说，从电视看到前线孩子们那么辛苦，身为母亲的她十分心疼。“哪怕自家省吃俭用，也要让医护人员吃得好一点。”

自疫情发生以来，位于呼和浩特市的伊利集团新工业园液态奶生产车间里18条生产线满产运行，伊利集团持续投入1亿元抗击疫情，累计调拨约150万箱产品支援抗疫一线。

蒙牛集团内蒙古和林工厂从大年三十至今持续保持生产，员工张广福说：“多一人坚守，就能多一分力量！”

在内蒙古呼伦贝尔，50吨价值350万元的牛肉正在运往湖北途中。连日来，内蒙古紧急调集包括牛肉、羊肉、猪肉和牛奶等600吨生活必需品物资运往湖北。

“为了能让湖北的群众吃到草原的牛羊肉，我们紧急复工，赶制出30吨牛肉和20吨肥牛。”呼伦贝尔肉业集团总经理程学新说，“这些肉既能炒，又能炖，还可以涮着吃。希望湖北的朋友们吃了纯天然草原牛羊肉可以更好战‘疫’。”（记者任军川、朱文哲、贺书琛）