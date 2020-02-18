热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

农业农村部：沙漠蝗对我国危害几率很小

2020年02月18日09:27 来源：新华网

　　当前，一些国家正遭遇历史罕见的蝗虫灾害。据农业农村部种植业管理司消息，考虑到我国边境地区地形地貌、气候特点及沙漠蝗的迁飞习性，沙漠蝗危害我国的几率很小。

　　据了解，沙漠蝗是非洲、亚洲热带荒漠地区的河谷、绿洲上的重大农业害虫，飞行能力强、食量大，可聚集形成巨大蝗群。受雨量充沛和季风时间长等因素影响，当前东非、西亚及南亚一些国家正遭遇历史罕见的蝗灾。

　　农业农村部种植业管理司有关负责人表示，我国历史上发生的飞蝗与沙漠蝗有相似的迁飞习性，但属于不同的生物种。专家分析认为，我国史料中尚未发生沙漠蝗危害记载，但专家推测在云南、西藏自治区的聂拉木有沙漠蝗的分布。40摄氏度左右是沙漠蝗蝗蝻和成虫迁移活动的条件，相对湿度需要达到60%至70%。沙漠蝗猖獗发生的最大扩散区为缅甸、尼泊尔和印度。

　　这位负责人说，春季发生区的蝗群迁飞方向为印度—尼泊尔—缅甸—我国西藏南部和云南西部。考虑到我国边境地区昆仑山脉和喜马拉雅山脉阻隔，蝗虫很难越过高海拔的寒冷地区。由于西藏南部和云南西部边境与尼泊尔和缅甸沙漠蝗发生区毗邻，不排除有少量蝗虫随季风迁入我国的可能，但造成危害的几率很小。

　　据悉，近年来，我国蝗虫监测预警和防治能力不断提升，防治技术属于世界领先水平，防蝗药械储备比较充足，国内蝗虫大面积暴发风险很低，危害可防可控。下一步，农业农村部将密切跟踪境外蝗灾动态，并安排植保专业技术人员加强边境地区的蝗虫监测，严防境外沙漠蝗迁入危害，全面做好境内外蝗虫防控应对准备。（记者于文静）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn