农业农村部：沙漠蝗对我国危害几率很小

当前，一些国家正遭遇历史罕见的蝗虫灾害。据农业农村部种植业管理司消息，考虑到我国边境地区地形地貌、气候特点及沙漠蝗的迁飞习性，沙漠蝗危害我国的几率很小。

据了解，沙漠蝗是非洲、亚洲热带荒漠地区的河谷、绿洲上的重大农业害虫，飞行能力强、食量大，可聚集形成巨大蝗群。受雨量充沛和季风时间长等因素影响，当前东非、西亚及南亚一些国家正遭遇历史罕见的蝗灾。

农业农村部种植业管理司有关负责人表示，我国历史上发生的飞蝗与沙漠蝗有相似的迁飞习性，但属于不同的生物种。专家分析认为，我国史料中尚未发生沙漠蝗危害记载，但专家推测在云南、西藏自治区的聂拉木有沙漠蝗的分布。40摄氏度左右是沙漠蝗蝗蝻和成虫迁移活动的条件，相对湿度需要达到60%至70%。沙漠蝗猖獗发生的最大扩散区为缅甸、尼泊尔和印度。

这位负责人说，春季发生区的蝗群迁飞方向为印度—尼泊尔—缅甸—我国西藏南部和云南西部。考虑到我国边境地区昆仑山脉和喜马拉雅山脉阻隔，蝗虫很难越过高海拔的寒冷地区。由于西藏南部和云南西部边境与尼泊尔和缅甸沙漠蝗发生区毗邻，不排除有少量蝗虫随季风迁入我国的可能，但造成危害的几率很小。

据悉，近年来，我国蝗虫监测预警和防治能力不断提升，防治技术属于世界领先水平，防蝗药械储备比较充足，国内蝗虫大面积暴发风险很低，危害可防可控。下一步，农业农村部将密切跟踪境外蝗灾动态，并安排植保专业技术人员加强边境地区的蝗虫监测，严防境外沙漠蝗迁入危害，全面做好境内外蝗虫防控应对准备。（记者于文静）