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国务院联防联控机制：新冠肺炎治愈患者已逾万例

2020年02月18日09:09 来源：中国妇女报

　　国家卫生健康委员会医政医管局监察专员郭燕红17日说，目前新冠肺炎治愈出院患者已逾万例。

　　郭燕红在当天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上说，截至2月16日最新数据显示，治愈出院患者超过一万，除湖北以外的新确诊病例数已实现连续13天下降，这些信号说明我们的防治工作取得了很好的效果。

　　郭燕红说，治愈出院患者中约有90%是轻症，约10%是重症和危重症，从患者发病到确诊的时间段来看，全国平均为4.95天，说明缩短诊断时间、及时诊疗、早诊早治，是提高治愈率非常有效的措施。

　　对于患者治疗情况，郭燕红介绍，90%以上患者都采用了抗病毒治疗、对症治疗，包括呼吸支持、循环支持、提高免疫力等一系列综合诊疗手段来加速患者治愈。近期，武汉通过早诊早治、对轻症病人收治后的连续观察，当地重症占比已从初期的38%下降到目前的18%。（记者彭芸）

(责编：许心怡、崔元苑)


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