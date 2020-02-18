新华社武汉2月17日电 （记者胡浩、赵文君）城乡社区是疫情防控的第一线。中央指导组赴湖北随州实地指导社区疫情防控，强调要坚持预防为主、关口前移，为群众守好健康之门。只有每个社区措施到位，才能打赢这场疫情防控阻击战。

16日下午，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组来到随州市曾都区何店镇响堂街村、北郊办事处孔家坡社区，详细了解城乡基层网格化管理、人员排查管控、群众健康防护等情况。在得知这两个社区已经连续多天没有新增病例后，孙春兰表示赞许，并希望坚持下去，不能有丝毫松劲。

指导组随后走进万达永辉超市，详细查看菜品、菜量、菜价，以及集中配送情况。强调一定要为社区居民做好生活物资供应配送，保障好群众日常生活。

高新区怡康老年公寓是一家备用的治疗点，有310张床位。孙春兰走进公寓，仔细查看集中收治点改造情况，看望并慰问从江西赶来驰援的医疗队。她说，随州是疫情较为严重的地区之一，医疗力量薄弱，江西医疗队要发扬革命老区的优良传统，帮助当地提升医疗救治水平。医护人员一定要做好自身防护，保障健康安全。当了解到医疗力量仍然是短板，孙春兰当即指示国家卫健委有关负责人，马上增派医疗力量支援随州。目前，在随州的江西医疗队人员已由263人增至391人。

17日上午，中央指导组来到武汉同济医院，同一线医务工作者座谈，并通过视频连线听取了来自金银潭医院、武汉市肺科医院、武汉协和医院等专家团队关于加强重症患者医疗救治的意见建议。孙春兰向所有奋战在一线的医务工作者表达敬意和感谢。希望大家千方百计发挥智慧和力量，千方百计挽救生命。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 02 版）