2月16日，武汉社区封闭管理再度升级，各小区实施最严格的封闭措施。小区人员出入一律测温、登记。

“坚持在家不出门，我为防疫做贡献。”朋友圈里，武汉市民这样相互鼓励。

宅在家，如何过得健康又有意义？记者采访了四名普通武汉市民。

张罗团购，邻里更和谐

“各位邻居们，大家好！今天彩城团第四次蔬菜，菜品品种有：菜薹、西红柿、莴苣、小白菜，明天下午4点送到！请开始接龙。”2月16日下午3点，武汉市武昌区世纪彩城小区的业主李洋君开始在业主群里征集蔬菜团购名单。很快，群里面100多个邻居接龙。李洋君将大家的需求一一记录下来。团购每四天一次，菜品和菜量基本能满足一个家庭三至四天的需求。

这段时间，大家封闭在小区里不能出门，单家独户网上购菜又很难达到网购送菜的规模。“不如联合邻居们一起团购。”原来在某化妆品公司做销售的李洋君说。她在网上联系了多家蔬菜供应商，货比三家之后，最终确定了一家生态农业有限公司，“他家的菜新鲜，价格也很公道。”李洋君说。

批发的菜到了还需要分发。15日晚，李洋君在“蔬菜群”里发出英雄帖： “现为小区招聘志愿者若干，任务：服务小区邻居，送菜、送米、送油、送药。报酬：邻居们的认可和掌声。”不到一天时间就有30名业主报名。

17日下午，蔬菜准时送到小区门口，李洋君带着志愿者们将蔬菜按照楼栋分配好，搬运到各个单元楼下，“3楼陈姐你的菜到了，请5分钟后下来领取。5楼蒋先生请做好准备，下一位到你。”志愿者在各自负责的楼栋微信群里叫号，一户拿完回家之后另一户再下楼领取，最大限度避免接触感染。“谢谢李姐！”……看到“蔬菜群”里不住的道谢，忙碌的李洋君露出了笑容。

陪伴孩子，再忙也幸福

“毛豆，今天有没有很乖？”

“妈妈，妈妈！”

16日晚，张向北抱着儿子跟忙了一天的妻子视频，刚满1岁零四个月的儿子不太会说话，却咿咿呀呀唤着妈妈。

一周前，就职于湖北机场集团的妻子“下沉”到江岸区桃源社区协助做疫情防控工作，妻子住进了单位宿舍，张向北带着儿子搬去了父母家。

“虽然平时也帮着一起带娃，但这次得从配角变身主角了。”张向北这回必须变身“超级奶爸”。换尿布、一日三餐、日常护理，张向北都从头学起。“我现在20秒内就能换好尿布，就连最难的哄娃睡觉，也摸清了套路！”

刚过而立之年的张向北在一家银行做客户经理。“每周一到周五都会提前安排出工作时间，线上解决客户需求，其他时间基本都用来陪伴儿子，给他做饭、陪他玩耍、哄他睡觉。”张向北说，虽然每天忙得像打仗，但能有这样一段美好的时光陪伴儿子成长，他觉得挺幸福。“经历了这段困难时期，我对家庭有了更深的理解，要珍惜陪伴孩子的时光，也要给坚守在一线的妻子加油打气。疫情总会过去，我们都要努力生活！”

志愿服务，心中有力量

洪意婷是华中师范大学教育学院的一名研究生，原本买了寒假返回广东老家的火车票，但后来一个人留在宿舍过年。

1月25日，学院的微信群，发出了“征集志愿者给防疫一线工作者的子女开展一对一线上助学”的征集通知。她毫不犹豫地报名了。“孩子家长在防疫一线救死扶伤，保护我们，我们应该帮他们解决后顾之忧！”征集令很快就在学院里热了起来，这个以“教研之家研究生党员爱心助学团队”为名的微信群，一下子吸引了214个群成员。

洪意婷负责统筹8名志愿者，给10个孩子上课，小学到初中的孩子都有。她第一次上课，本来定在2月13日晚上7点。洪意婷早早准备好教案，还增加了小实验。到了下午5点，学生家长突然来电，因为医院的紧急工作，家中没有人可以陪着孩子线上上课，希望可以把课程延后一些。“通过接触，我真切感受到了防疫一线医护人员的辛劳和付出。”洪意婷说。根据孩子家庭情况，她不断调整教案，每天的教学越来越得心应手。

“最近看到家乡广东的医疗队星夜援驰武汉，心里充满了力量。” 洪意婷信心满满地说。

坚持锻炼，提高免疫力

“马甲线你好啊！再不上班，我就变成健身教练了。”做完瑜伽不久，家住江夏区的“90后”白领余雪自拍了一张锻炼的照片，在朋友圈打卡。受新冠肺炎疫情影响，余雪不用去上班，有了充裕时间，每天做一个多小时瑜伽和普拉提。

“在病毒面前，免疫力太重要了。”余雪笑着说。她以前经常加班，长时间坐着也不锻炼，患上腰间盘突出和低血压。去年6月，她报名参加瑜伽课。学会大部分动作后，她就在家里练习，一直坚持到现在。“坚持锻炼，我感觉自己的身体状态好了很多，腰也好了，低血压也消失了，身体力量也大了很多，还练出了马甲线。” 余雪自豪地说。

“好友看到我在朋友圈里打卡，都私信问我如何做瑜伽。”余雪说，她就时不时通过图文和短视频教他们一些简单的动作，“带着大家一起提高免疫力。”

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 02 版）