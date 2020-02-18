“最危险的地方我们去”(一线抗疫群英谱)

2月13日凌晨1点，中建三局总承包公司维修班水电工肖山接到电话：“医院3号楼护士站部分照明灯不亮了，请快来维修！”刚刚从医院回到住处和衣躺下的肖山一翻身就起来了，带上万用表、手电钻、钳子等工具，急忙开车往医院赶，10分钟不到便出现在了护士站。

火神山医院投入使用后，肖山没有跟随大部队撤离，而是留下来进了医院的维保组。

“医院收治了上千名患者，硬件设施不容许出任何岔子，我们必须随叫随到，全力保障医院的运行。”肖山说，2月8日起，火神山医院组成23人的维保组，承担起医院平稳运行的任务。

“我是共产党员，就该在这种时候多出把力。”肖山说，他时刻谨记和队友们一起加入维保组时的誓言：“最危险的地方我们去，最紧急的关头我们上，最困难的时刻我们到！”

肖山的队友陈金鹏加入维保组时，已经在火神山医院工地奋战了18天。

同样来自中建三局总承包公司的刘涛也参加了火神山项目的施工，也是才下战场，又回火线。“任务没完成，决不能撤退。”刘涛说。

维保组负责整座医院的硬件运维，工作量很大，危险性也很大。“穿上厚重的防护服作业，全身上下不到两个小时就湿透了，护目镜都是雾水看不清东西，只能眯着眼睛排查线路、消除故障。”刘涛说，他们每天要在隔离病房待4个小时以上。

除了运维，他们还要教患者使用电器、调试水温等。肖山说：“当我一点一点调试到最合适的水温，患者说谢谢的时候，我心里就很暖。”

“愿疫情早日结束，愿患者早日康复，愿所有建设者和医护人员都能平安回家！”肖山说，这是维保组队员们的共同心愿。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 04 版）