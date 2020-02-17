【万众一心，兆亮希望】第五期多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动预告

疫情无情，医者仁心，在抗击疫情的狙击战中医护人员各地驰援，留下“最美逆行者”的英勇身影。但伴随疫情发展，医疗资源的覆盖面临严重缺口，在疫情肆虐的特殊时期，多发性骨髓瘤（MM）患者的就诊、复查得不到保障，且MM多发于老年，因为疾病本身和治疗的原因，免疫力低下，是新冠肺炎的易感人群，这又给MM患者群体增加了就医负担，为了更好的服务MM患者，缓解他们的就医困境和焦虑情绪，中国初级卫生保健基金会特推出“万众一心，兆亮希望--多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动”，届时将邀请知名血液领域专家针对MM患者最关心的问题和疑惑提供专业有效的指导与建议。

第五期《多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动》将于2020年2月25日下午14:00—15:00在线直播，届时特邀中国医学科学院血液病医院的邱录贵教授直接在线上接受提问，为您答疑解惑。敬请关注！