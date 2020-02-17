全国疫情防控效果已经显现

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2月16日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，国家卫生健康委新闻发言人米锋、基层司副司长诸宏明等就社区防控等公众关心的问题给予了回应。

大量轻症病例得到及时救治，为提高治愈率、降低病死率打下基础

问：目前，武汉、湖北，以及全国重症病例占确诊病例的比例均明显下降，这是疫情得到有效控制了吗？

米锋：截至2月15日24时，武汉、湖北、全国重症病例占确诊病例的比例均明显下降，其中武汉重症占确诊病例的比例由1月28日的最高点32.4%波动下降至2月15日的21.6%；湖北其他地市重症占确诊病例的比例由1月27日的最高点18.4%下降至2月15日的11.1%；全国其他省份重症占确诊病例的比例由1月27日的最高点15.9%下降至2月15日的7.2%。

以上变化说明全国各地的疫情防控效果已经显现，特别是随着全国对口医疗支援力量的加强，湖北根据实际情况制定和落实本地区防控措施，扎实做好确诊患者、疑似患者、无法明确排除新冠肺炎可能的发热患者和确诊患者的密切接触者的分类集中管理，使大量轻症病例得到及时救治，减少了转为重症的可能，为提高治愈率、降低病死率打下了良好的基础。

近400万基层医务人员齐上阵

问：社区防控是疫情联防联控的第一线，在加强基层社区防控的过程中，基层卫生医疗机构都做了哪些工作？

诸宏明：自疫情防控工作开始以来，全国近400万基层医疗卫生机构医务人员做到了全出动、齐上阵，在疫情防控中发挥了非常重要而独特的积极作用。他们主要开展了三方面的工作：一是坚守好阵地，做好预检分诊，及时发现发热病人和疑似患者，做好隔离和转诊；二是基层医务人员及社区工作者一起进行网格式管理和地毯式排查，发挥了优势；三是在小区、机场、码头、高速公路等的出入口，把好道口。很多年轻的90后冲在一线，通宵达旦守在道口，起到了非常好的作用。

这段时间复工复产、返城返岗、返回居住小区的人越来越多，希望广大的城乡社区居民都能够广泛理解，支持配合。

加大资源供给为基层医务工作者减负

问：当前医疗物资紧缺，社区工作人员存在长期在岗、防护不足、无法轮休的情况，且基层医务人员填表过多、负担较重，请问应该如何应对解决？

诸宏明：防护物资面临短缺、人手不足的问题，可能的确存在。联防联控机制已协调各部门加强对基层医疗卫生机构物资的调配，并要求各地在调配物资的时候要向一线、基层医疗卫生倾斜。要加强人力调配，通过医联体、医共体的人力下沉的形式来补充人力资源的不足，共同做好社区疫情防控工作。

基层医务人员工作比较繁杂，任务很艰巨，除了《传染病防治法》规定的必须要填的一些表格外，其他和疫情防控工作无关的报表、总结可以暂停。基层医务人员要把主要精力放在一线，能不开的会尽量不开，有些文件能不发的就不发。

另外，对于需要共享的信息，可以通过国家、各地的联防联控机制来进行统筹，及时共享。国家已明确要求通过信息直报系统上报数据，这将使数据上报更加便捷，更加精准。

为了进一步提高基层防控能力，国家已通过中国继续医学教育网络设置了专门的免费培训栏目，通过开设村医板块、基层防控这两个板块，以提高基层医疗机构的防控水平。截至目前，已有78万基层医务人员通过这个平台得到了培训。（本报北京2月16日电 本报记者 张亚雄）