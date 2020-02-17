确保未收治患者人数清零

2月15日，国务院新闻办公室在湖北省武汉市举行新闻发布会，介绍在湖北组织开展的疫情防控和医疗救治工作。国家卫生健康委副主任、湖北省委常委王贺胜在发布会上介绍，目前武汉已经开放了9个方舱医院，有6960多张床位，在院患者达到了5606名。下一步根据需要，将继续腾空医院部分病房，征用部分场馆，改造为定点医院和方舱医院，确保已排查确诊的患者和疑似患者都能得到集中收治，确保所有未收治患者人数清零。

王贺胜说，截至2月14日24时，各地共派出217支医疗队、25633名医疗队员（不包括军队派出的医疗队和队员），大大超过了2008年汶川地震医疗救援的调动规模速度。其中，在武汉市有181支医疗队、20374名医疗队员，在其他城市有36支医疗队、5259名医疗队员。中央还安排了19个省份采取“一省包一市”的方式来对口支援湖北省。经过不懈努力，特别是采取了针对性强的防控措施，有效压低了流行高峰，削弱了流行强度，为全国乃至国际疫情防控赢得了时间。

王贺胜指出，中西医并重是患者救治工作特别重要的一个特点。目前，湖北一半以上的确诊病例都使用了中医药治疗。国家已经派出了3支国家中医医疗队，并组织全国中医药系统共同向湖北派出医疗队员。

发布会上，疫情应对处置工作专家组组长梁万年表示，对不同疫情流行强度的地区，要实行分类、精准、科学、有针对性的举措。武汉等疫情防控重点地区要继续坚持现行的各项防控措施，关键抓落实，将网格化工作下沉到乡镇、社区、家庭，进一步加强全面排查和“四类人员”管控，确保切断疫情的传播途径。进一步落实“四集中”原则，将更优质的资源用于重症救治和危重症救治，进一步降低病亡率。其他地区要按照不同的风险等级，实施分级、精准、科学防控措施。（首席记者姚常房）