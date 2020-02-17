镜头里的“疫”瞬间①：战“疫”中的生活日常

人民网武汉2月16日电 （记者 刘阳 崔东 韩基琛）2月16日，是武汉全市范围内所有住宅小区实行封闭管理的第5天。武汉居民的日常生活怎么样？买菜是否方便？菜价如何？今天，人民网记者在武汉街头采访，听一听武汉老百姓的战“疫”生活。

不久前，商务部召开网上新闻发布会，商务部市场建设司司长朱小良介绍，目前武汉生活必需品供应基本正常，除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外，大部分重要生活物资供应充足，品种较为丰富，价格波动不大，未出现明显市场异常波动，未发生明显抢购或脱销断档情况。现实情况是否真如发布会所称？人民网记者来到了武汉楚河汉街附近进行采访。

店员在根据外卖订单配齐商品。韩基琛 摄

“现在很多居民都是通过网上平台采购生活物资，因为很多小区都已封闭式管理了。”在一家24小时便利店，店员一边整理货架，一边说道，“我们这里货源充足，每天都会到货，价格和平时一样，没有大幅度涨价。”

“按照小区规定，每户每三天可以出门进行一次采购。或者有的小区会组织线上收集居民买菜需求，由菜场老板统一选购，配送到小区门口可自提的位置。”一位市民接受采访时说。

一位市民说，菜品可以由菜场老板统一选购。 韩基琛 摄

小区内部又是如何管理？如何保障居民安全？某社区的值守人员介绍，现在社区采用的是24小时值班制，五个人轮流值班，确保社区居民安全。

“小区会实时更新疫情防控情况，张贴在小区门口，便于居民实时了解情况。” 这位值守人员介绍，“如果不出门，还可以通过线上疫情信息查询工具，了解周边疫情情况。”

社区值守人员在小区门口和记者挥手告别。韩基琛 摄

疫情当前，除了大量医务工作者，还有一群人，用自己的力量共同战“疫”，守护武汉。

“和平常工作差不多，就是得每天戴口罩出门，注意消毒。” 环卫工人穿着熟悉的“橘+黄”环卫服接受记者采访。

一位环卫工人说，街上人少了，工作相对轻松了。 韩基琛 摄

“现在特殊时期，街上人流量小，垃圾也少了，工作量相对轻松一些。” 环卫工人说，“但是为了安全，尽管人少，口罩还是必须戴，而且要每日一换。”

特殊时期，街上人流量小，垃圾也少了。韩基琛 摄