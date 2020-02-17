阳光融汇资本捐赠100万元医疗物资驰援湖北疫情一线

2月13日，阳光融汇资本投资管理有限公司捐赠共计人民币100万元的医疗防护物资，定向支援武汉新冠肺炎疫情一线的防控救治工作。“疫情就是命令，防控就是责任”,新冠肺炎疫情发生后，也牵动着阳光融汇资本的心。

阳光融汇资本迅速筹集资金100万元，和《健康时报》一起，广泛寻求医用物资购买渠道，想方设法购买医用酒精25吨，医用防护服2800套，通过《健康时报》送往湖北疫区，帮助奋战在救治防控一线的医务人员和媒体记者。其投资的生态链伙伴们也主动承担社会责任，提供医药研发、医疗支援、医院建设、运送物资、捐款捐物，通过多种方式参与到抗击疫情当中。

阳光融汇资本表示，当前的疫情防控正在全面决战的关键期，武汉一线的救治防控压力空前加大。公司将在践行万众一心的同时，继续担当社会责任，与疫区人民守望相助一起抗击疫情，为打赢疫情防控阻击战贡献自己的力量。(蔡尚彤)