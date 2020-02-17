孩子汗多 煲太子参浮小麦黑鱼

广东省佛山市中医院儿科副主任中医师 刘翠瑛

孩子比成年人出汗多是正常现象，但如果白天安静状态下也爱出汗，或者动辄大汗淋漓，一天要换多次衣服，同时还伴有体质虚弱、反复上呼吸道感染、脸色苍白、怠倦乏力、食欲不振、声低懒言、生长发育追不上同龄人时，应引起重视。这种情况可能是气虚失摄引起的自汗。中医认为，气固体表，气足时则像磁铁一样“摄血摄汗”；气虚则使汗液无法收敛，止不住向外流。儿童气虚所致的自汗，推荐喝太子参浮小麦煲黑鱼汤，可益气固表、生津敛汗。

取太子参10~15克、胡萝卜1根、浮小麦20克、黑鱼1条、瘦肉100克、生姜3片。太子参洗净、略浸泡；浮小麦在锅中焙至微香；胡萝卜削皮，切成拇指大小；黑鱼宰杀后洗净，抹干水分，在锅中加一些油，用慢火把鱼两面煎至金黄色后盛起；瘦肉切块。全部材料放入炖盅内，加入清水，隔水炖一个半小时，调入少量食盐即可。

太子参又叫孩儿参，味甘性平，入肺、脾二经，具有气阴双补的功效，能益气健脾、生津润肺。一般来说，儿童忌食大补之品，但太子参药力和缓又不滋腻，是补气药的一味清补之品，适合孩子服用，有“太子也吃不坏”的比喻，故称太子参。浮小麦质轻而浮，能益气养心、敛液止汗，常用于治疗儿童自汗、盗汗，与太子参相辅相承，尤善治疗儿童卫气不固、腠理不密、汗随气脱之自汗症。把浮小麦炒香，取其焦香入脾之意，脾胃为后天之本，可提振食欲，加强运化功能，促进生长发育。黑鱼味甘性微寒，能益脾胃、生气血，容易消化和吸收，常用作病中、术后或体弱调养的清补之品。胡萝卜味甘性平，入肺、脾二经，有养阴生津、清热润燥的功效。瘦肉味甘性平，能补血润燥、安心安神。

全方以益气固表、敛汗生津为主，兼顾小儿气虚津伤、胃阴不足所致的食少怠倦、心悸不眠，标本兼治，提高免疫力。每周可饮用2~3次，连续饮用2~3周后观察效果。若怕冷、反复感冒症状明显，加黄芪10克；口渴欲饮，加石斛10克或芦根20克；睡眠不好、脾气暴躁，加合欢皮10克。（禤影妍）