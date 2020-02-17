热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

孩子汗多 煲太子参浮小麦黑鱼

2020年02月17日09:07 来源：人民网-生命时报

广东省佛山市中医院儿科副主任中医师 刘翠瑛

孩子比成年人出汗多是正常现象，但如果白天安静状态下也爱出汗，或者动辄大汗淋漓，一天要换多次衣服，同时还伴有体质虚弱、反复上呼吸道感染、脸色苍白、怠倦乏力、食欲不振、声低懒言、生长发育追不上同龄人时，应引起重视。这种情况可能是气虚失摄引起的自汗。中医认为，气固体表，气足时则像磁铁一样“摄血摄汗”；气虚则使汗液无法收敛，止不住向外流。儿童气虚所致的自汗，推荐喝太子参浮小麦煲黑鱼汤，可益气固表、生津敛汗。

取太子参10~15克、胡萝卜1根、浮小麦20克、黑鱼1条、瘦肉100克、生姜3片。太子参洗净、略浸泡；浮小麦在锅中焙至微香；胡萝卜削皮，切成拇指大小；黑鱼宰杀后洗净，抹干水分，在锅中加一些油，用慢火把鱼两面煎至金黄色后盛起；瘦肉切块。全部材料放入炖盅内，加入清水，隔水炖一个半小时，调入少量食盐即可。

太子参又叫孩儿参，味甘性平，入肺、脾二经，具有气阴双补的功效，能益气健脾、生津润肺。一般来说，儿童忌食大补之品，但太子参药力和缓又不滋腻，是补气药的一味清补之品，适合孩子服用，有“太子也吃不坏”的比喻，故称太子参。浮小麦质轻而浮，能益气养心、敛液止汗，常用于治疗儿童自汗、盗汗，与太子参相辅相承，尤善治疗儿童卫气不固、腠理不密、汗随气脱之自汗症。把浮小麦炒香，取其焦香入脾之意，脾胃为后天之本，可提振食欲，加强运化功能，促进生长发育。黑鱼味甘性微寒，能益脾胃、生气血，容易消化和吸收，常用作病中、术后或体弱调养的清补之品。胡萝卜味甘性平，入肺、脾二经，有养阴生津、清热润燥的功效。瘦肉味甘性平，能补血润燥、安心安神。

全方以益气固表、敛汗生津为主，兼顾小儿气虚津伤、胃阴不足所致的食少怠倦、心悸不眠，标本兼治，提高免疫力。每周可饮用2~3次，连续饮用2~3周后观察效果。若怕冷、反复感冒症状明显，加黄芪10克；口渴欲饮，加石斛10克或芦根20克；睡眠不好、脾气暴躁，加合欢皮10克。（禤影妍）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn