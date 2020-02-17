疫情当前 吃得对才能提高抵抗力

疫情暴发以来，人们的生活不可避免地受到影响，尤其是小区严防严控、限制出入等非常措施相继展开，吃什么成了每天必须面对的难缠问题。因为这不仅是生存必需，而且在抗击疫情的关键时候，吃得对、吃得好才能提高免疫力，更好地和病毒作战。

孕妇虽然没有被官方明确列入新冠肺炎的易感人群，但北京大学第一医院临床营养科副主任营养师窦攀认为，孕妇确实会在孕期体质下降、免疫力降低，确需注重营养和防护。

针对孕妇营养，深圳市龙华区人民医院临床营养科主任刘晓军强调了以下三点：吃动平衡，保持体重适宜增加；保证重点食物的摄入；规律作息，避免焦虑。

“在相对封闭的居家生活中，要保持愉悦心情，规律作息，避免熬夜，保证每日不少于8小时的充足睡眠。去医院产检时，要注意做好自身防护。”刘晓军说。

在国家卫健委公布的第四版诊疗方案中，老年人及有基础疾病者被列为明确的易感人群。对比，窦攀表示，老年人之所以被病毒成批击倒，主要由于本身患有多种疾病，全身脏器功能减退，再加上很多老年人平时因为咀嚼和吞咽功能下降，吃得少、营养不良。“消瘦和营养不良本身就会导致免疫功能的下降，导致老年人虚弱、乏力，与青壮年相比，格外经受不起病毒的打击。”

因此，她强调，老年人一定要通过合理的营养补充，来适当提高营养储备，尤其是增加肌肉含量，这样才能真正提高他们的免疫力和抵抗力。

“考虑到老年人行动不便，不能保证做出营养全面的食物，同时他们咀嚼和吞咽的功能下降、食欲下降，很难达到每日热量和营养的需求。所以，也建议子女选择口服营养补充剂，帮助老人较为容易、安全地进行营养补充。”窦攀说。

“分析因感染病毒去世的案例可以发现，本次肺炎的重症人群，多为本身合并多种疾病的中老年人。所以，即使被感染，如果自己能有强大的抵抗力和免疫力，病毒感染的自我恢复能力也就有了重要保障。”窦攀说，为了健康抗疫，主食、蔬果、瘦肉、鸡蛋、牛奶等食物都要摄入均衡，这是维持日常营养和免疫的基础；在肺炎流行时期，要尤其注意增加优质蛋白以及新鲜蔬果的摄入。（记者 崔爽）