“贴心人”为武汉市民送来“平价菜”

“每天上午我们都会接单，中午12点后开始打包、整理，下午3点左右进行配送，保证每家的蔬菜独立包装，防止交叉感染。”湖北省南漳县城关镇继垚蔬菜种植专业合作社理事长王继垚说。

在农村地区，农民合作社被人们亲切地称为“贴心人”。疫情防控期间，湖北省南漳县城关镇继垚蔬菜种植专业合作社积极响应政府号召，承诺有机蔬菜不涨价，并开通配送蔬菜上门服务。市民只需通过电话、微信等方式进行订购，合作社就会有专人把一袋袋新鲜蔬菜送到社区门口。

同时，为解决疫情期间武汉市民买菜难和广大菜农卖菜难的问题，武汉市农业农村局会同相关部门积极动员组织武汉市具备蔬菜分捡包装和运输能力、接受限价销售的15家蔬菜生产专业合作社，根据各地提供的社区需求信息进行产销对接，在保障产品质量和防疫要求的前提下，将指定蔬菜品种按所需数量送到社区指定地点，按照限定价格进行直供，让武汉市民吃上放心菜、平价菜。

硚口区是武汉市7个中心城区之一。2月3日，位于武汉市西郊的蔡甸区金鸡瓜菜农民专业合作社向硚口片区部分社区供应500份蔬菜，每份包含红菜薹、小白菜、萝卜、小土豆等新鲜蔬菜共十余斤，每份40元，较市场价低20%。合作社按时将蔬菜送到指定地点，市民扫码付款，相互不接触、不交谈，秩序井然。到2月4日，合作社已成功对接7个社区，订购蔬菜2000份、2.4万斤。

为扩大对接面，武汉市农业农村局还通过新闻媒体发布直供专业合作社名录，让更多有需求的社区直接联系直供合作社，力保市区菜价稳中有降，让市民的“菜篮子”拎得更轻松。

1月29日下午，湖北省黄石市阳新县军垦农场玉麟果蔬专业合作社、排市镇隆裕种植专业合作社组织一车装满红菜薹、大白菜、包菜等蔬菜的车辆，为疫情防控一线生活困难群众送去爱心。阳新县新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部委托当地城市管理执法部门，将5000斤价值万余元的蔬菜分发给春节期间日夜坚守岗位的城区环卫工人。（记者 王紫）