蘑菇难卖出干部来帮忙

“永辉，蘑菇装好了没有，一会儿我跟你一块儿去一趟。”2月11日下午，河北省石家庄市鹿泉区南甘子村党支部书记任占华拨通了该村蘑菇种植专业户杨永辉的电话。疫情之下，蘑菇滞销，任占华帮助杨永辉联系一家政府食堂促销售。

杨永辉家有3个蘑菇大棚，经营5年多了，每天都有三四百斤蘑菇成熟。一直以来，杨永辉都是走街串巷去卖，日子不能说多富裕，但也吃喝不愁。

疫情发生后，各村都限制了人员流动，南甘子村也于农历正月初三正式禁止人员随意出入，杨永辉的蘑菇卖不出去了。正月初四，任占华带领村两委班子成员找到了他。“蘑菇怎么办？”“这正发愁呢，长出来卖不出去得烂喽，一下就得赔上好几万元。”这个年近50的汉子发了愁。

当时，已有五六百斤的蘑菇积压了。

非常之期，行非常之法。南甘子村有1000多户，5000多口人，建有几个微信群。两委班子成员在群里发出了消息，号召大家帮杨永辉解燃眉之急。

为了防止人员聚集，任占华让杨永辉把采摘好的蘑菇运到村中心的十字路口，号召大家错开时间段前往购买。两天时间，连积压带新长的七八百斤蘑菇一销而空。

“这也就是个临时办法，不能让村民天天吃蘑菇啊。”任占华一边帮忙卖，一边想着其他办法。

情况逐步反映到铜冶镇、鹿泉区，两级政府非常重视，协调了鹿泉区政府、城关镇政府、山尹村乡政府等机关食堂，每天购买一定量的蘑菇。

除去几家机关食堂外，各周边乡镇政府纷纷把这一消息通知了村民，每天由各级政府工作人员统计村民欲购数量，反馈给任占华后，由种植户按量送至各村口的劝返点，再由村民领走。一方面保证了蘑菇不被积压，一方面又避免了人员之间的过多接触，保证防疫期间的安全。

与杨永辉家一样，在鹿泉区各级政府和党员干部的帮助下，当地其他蘑菇种植户积压的3500多公斤蘑菇也已经全部售出。（记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 郝子朔）