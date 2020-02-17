太原市市场监管局下发通告：支持有条件的餐饮单位尽快复工

2月15日，太原市市场监管局下发《关于支持餐饮单位尽快复工的通告》，支持太原市具备条件的餐饮单位尽快复工。

根据《通告》，对满足以下条件的餐饮单位鼓励其尽快复工：从业人员未出现疑似症状，从业团队人员保持相对稳定，无外出太原者且居家隔离达到14天以上，未出现任何疑似症状。严格落实食品安全管理制度，严格落实从业人员晨检、食品采购索证索票等管理制度，定期开展自查，不存在圈养、宰杀活禽和经营野生动物行为。保持后厨及就餐场所集中消毒常态化，定期对餐饮场所进行全面消毒，防虫、防鼠措施到位，保持后厨及就餐场所良好通风。

《通告》指出：餐饮单位复工后，在规范食品安全管理的基础上要严格落实好疫情防控措施，同时要做到以下几点：不承接集体聚餐；严格落实晨检制度，发现异常及时向属地疫情防控领导小组报告；对新聘用人员进行14天隔离观察，无异常后方可上岗；落实好市疫情防控领导小组要求的相关工作。

同时，太原市各级市场监管部门将加强食品安全指导规范，加大检查力度，严厉打击餐饮单位掺假掺杂、经营使用过期、变质及假冒伪劣食品原料、囤积居奇等违法违规行为，确保疫情期间广大市民“舌尖上的安全”。

（记者 许晶晶）