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社区防控各地在行动

2020年02月17日08:39 来源：人民网－人民日报海外版

湖北武汉 

“跑楼团”送服务上门

为解决隔离在家居民、老年人买菜等生活难题，湖北武汉市东湖高新区龙泉街道组建起“红色跑楼团”，陆续有社区志愿者、回乡的流动党员、退伍军人、放假回乡的团员等30多人加入义务送菜的行列。为尽量避免和居民接触，团员们将蔬菜及时打包分装，随同附上口罩、疫情防疫倡议书和社区服务联系卡，挨家挨户送到门口，敲门通知后由居民自行拿进家。 

北京

返京者纳入社区健康管理

在北京，最近不少社区保健科医生有了一项新任务——给从武汉来京人员打电话，了解核实信息，进行健康指导。北京市出台的《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》提出，对疫情高发区来京人员加强筛查，建立报告制度。充分发挥社区卫生服务中心和家庭医生作用，将外地返京人员纳入社区健康管理。

上海

“一网统管”防疫专页上线

2月7日，作为上海市首家试点，江苏路街道城运中心上线了“一网统管”防疫专页，页面上集中显示社区人员摸排、消毒、口罩发放等情况。社区工作人员用手机就可以将收集到的信息一键上传。

防疫专页还让居民和社区联动更及时有效。通过防疫专页，居民反映的疫情线索能快速到达社工手上，从而提升了处置速度。

广东广州

志愿服务成为风景线

春节期间，广东省广州市志愿者开展疫情防控网上直播课程活动、到口罩厂“帮工”、在社区为隔离在家居民充当临时“快递员”、在公交车站担任“劝导员”……成为春日里花城的一道独特风景线。广州市文明办2月初下发通知提出，要将此次疫情防控志愿服务作为当前新时代文明实践活动的首要任务，让新时代文明实践中心成为疫情防控的堡垒。

山东济宁

无人机空中巡逻劝导

“这位老大爷，赶紧回家吧，别在外边逗留了。”“戴上口罩，不要乱逛。”

高空中的无人机不断传出喊话声，工作人员手中的操控器上清晰地显示出老大爷所在位置及环境画面。这是山东省济宁市高新区柳行街道杨柳国际新城社区出现的一幕。当地利用无人机进行空中巡查喊话、空中喷洒消毒等方式，加大了防控覆盖面。

（本报记者 彭训文整理） 

(责编：李轶群、许晓华)


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