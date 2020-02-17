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澳门再有两例新冠肺炎确诊患者康复出院

2020年02月17日08:39 来源：人民网－人民日报海外版

新华社澳门2月16日电 （记者胡瑶）澳门特区政府新型冠状病毒感染应变协调中心16日举行新闻发布会表示，澳门又有两例新冠肺炎确诊患者于当日康复出院。

应变协调中心表示，两位患者均来自武汉，为39岁女性和14岁男性，母子关系。二人1月22日由武汉乘高铁经珠海来澳门，母亲1月25日因发烧送院，确诊为澳门第四例新冠肺炎患者；儿子1月26日因母亲确诊而接受检测，确诊为澳门第六例新冠肺炎患者。

住院治疗后，两位患者最近两次鼻咽拭子核酸检测都呈阴性，符合国家卫健委的出院标准，于当日下午出院。

应变协调中心还表示，澳门过去24小时没有新增确诊病例，并连续12天无新增确诊病例，维持累计10例确诊病例。其中5例已康复出院，仍留院治疗的5例均属轻症。

此外，澳门累计报告疑似病例1345例，已排除1325例，有10例仍待排除；累计发现密切接触者55例，当中49例已解除隔离。

(责编：李轶群、许晓华)


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