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各地残联为残疾儿童康复提供在线指导

2020年02月17日08:39 来源：人民网－人民日报海外版

近日，湖北省残疾人康复中心微信群里的听力残疾儿童家长们已经习惯每天按群里老师的提示，通过远程康复服务平台收看专家专题讲座，随后再由老师们进行家庭康复训练指导。

该中心负责人介绍，为了不间断疫情期间残疾儿童的康复训练，省中心及时调整教学计划，针对居家康复项目重新制定教学方案，先后启动远程视频教学和在线咨询指导，为全省各地的在训儿童和家长提供居家康复教学服务。

为做好疫情防控工作，同时不中断广大残疾儿童的康复训练，中国残联一方面要求各地康复机构暂停提供线下康复服务，另一方面推出在线“残疾儿童家庭康复训练视频”158集，内容包括视力、听力、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练内容，同时开通了专家在线咨询，为各地残疾儿童康复机构远程开展家庭康复训练指导提供专业支持，受到家长和孩子们的欢迎。

山东省济宁市惠泽儿童康复中心开启了“空中课堂”，为听力残疾儿童开展教学和生活指导双服务，老师通过互联网、微信等方式，在开展康复训练指导的同时进行防疫知识宣传和健康教育。海南省残疾人康复中心启动了远程康复教学，为分布在全省各地的在训残疾儿童提供居家康复指导服务。（记者陈劲松）

(责编：李轶群、许晓华)


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