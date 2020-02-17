“疫情结束，最想去武大看樱花”（一线抗疫群英谱）

“您稍等下，我这会正在消毒，大概10分钟，我们每天下班回酒店都要消毒。”男护士程嘉斌匆匆说道。

当时的时间是2月16日上午10时，一个小时前，程嘉斌刚从武汉同济医院光谷院区下班，这是所专门收治新冠肺炎危重症病人的定点医院。

“凌晨3点上的班，我们护士组每天4班倒，负责看护50个危重症病人。”作为浙江省宁波市赴湖北医疗队中仅有的几名男护士，程嘉斌和其他女护士一样，每天查房、护理。新冠肺炎传染性强，危重症病房里没有护工，更没有陪护家属，所有病人的基础护理、医疗废弃垃圾处理等工作都需要护士承担，工作量比以往多出好几倍。因为身子骨比女护士强壮些，仅有的几个男护士还主动承担了更多的体力活，包括给病人翻身拍背，搬挪重物等。

这些工作在以往都算不了什么，但“穿上厚厚的防护服工作，很耗费体力，6个小时下来，浑身湿透”，程嘉斌说。因为医疗队护士来自10多家医院，有些没有呼吸重症科的陪护经验，都得现场学。前线护士除了耗费体力外，还得克服心理压力。双重压力下，有些刚进危重症病房的护士穿上防护服后，头晕的也有，呕吐的也有，“但这就是工作，大家都在坚持。”

危重症病房实行最严格的管理，医疗物资只进不出，因为出来的都是受污染的医疗废物。“4个班交接要非常默契，里面缺什么，外边的人准备好，等下一班再带进去。这需要护士非常细心。”程嘉斌说。

除了日常用药、输液，病人的心理抚慰也是护理的一项重要工作，这次宁波赴湖北医疗队还专门配备了精神卫生医疗专家和护理人员。但面对老年病患，方言会成为交流障碍。

程嘉斌记得之前有位老太太，每天总会溜出病房，怎么劝都听不明白。后来学了点武汉话，才知道老太太一家三口进了危重症病房，但被安排在了3个房间。老爷子有点老年痴呆症，躺床上不太言语，生活自理能力差。老太太放心不下，所以隔三差五都想过来看老爷子。医院得知情况后，给安排住进了一间病房。

“所以，我们正在努力学习武汉话，为了更好地跟病人聊天。”程嘉斌说，“现在病患间交流已经没啥问题。”今天，程嘉斌还收到了一位70多岁老爷子的感谢信：“老爷子很乐观，非常配合我们，也很尊重我们，我们非常开心。”

程嘉斌已经在武汉连续工作了一个多星期。唯一遗憾的是，3周岁的小孩自从大年初一被送回老家后，再也没见过面。

“等疫情结束，最想去武大看樱花。”程嘉斌说。