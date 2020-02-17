记者从今天举办的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉：截至2月15日24时，武汉、湖北、全国重症病例占确诊病例的比例均明显下降，其中武汉重症占确诊病例的比例由1月28日的最高点32.4%波动下降至2月15日的21.6%；湖北其他地市由1月27日的最高点18.4%下降至2月15日的11.1%；全国其他省份由1月27日的最高点15.9%下降至2月15日的7.2%。

以上变化说明全国各地的疫情防控效果已经显现，特别是随着全国对口医疗支援力量的加强，湖北根据实际情况制定和落实本地区防控措施，扎实做好分类集中管理，使大量轻症病例得到及时救治，减少了转为重症的可能。

据国家卫健委疾控局副局长周宇辉介绍，新冠肺炎疫情发生以来，在联防联控工作机制下，各部门协同配合，制定并实施了一系列防控措施。

在控制传染源方面，一是随着疫情形势的不断变化和防控工作的进展，不断更新完善防控方案。其次，分类实施社区防控策略，实施网格化管理、地毯式追踪，全面做好从疫情高发地区返回人员和密切接触者的追踪管理等工作。三是严厉打击非法捕杀、交易和食用野生动物的行为，加强野生动物交易市场和活禽交易市场的监管，从源头上控制公共卫生风险。

在阻断传播途径方面，一是采取设置留验站，开展体温检测以及通风消毒等措施，严格预防通过交通工具传播。其次，采取延长春节假期，鼓励群众居家休养，鼓励企业远程办公，加强对旅游经营活动、文化场所、文艺演出的管理，减少公众聚集性活动，最大限度减少人员流动。三是开展冬春季爱国卫生运动，加大对农贸市场、海鲜市场、活禽市场等重点场所以及社区的环境卫生整治力度。

国家卫健委基层司副司长诸宏明介绍，自疫情防控工作开始以来，我国近400万基层医疗卫生机构医务人员，做到了全出动、齐上阵，发挥了重要而独特的积极作用。为减轻他们的负担，通过联防联控机制下发了文件，要求除了《传染病防治法》法定的必须要填的一些表格外，其他和疫情防控工作无关的报表、总结可以暂停。能不开的会尽量不开，有些文件能不发的就不发。（记者熊建）