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最伟大的力量是同心合力

杨子岩

2020年02月17日08:39 来源：人民网－人民日报海外版

经过艰苦的努力，疫情防控形势出现了积极变化，取得了一些积极成效，但毫无疑问，当前防控工作也到了最吃劲的关键阶段。

上下同欲者胜，同舟共济者赢。我们相信，疫情防控的人民战争最终会取得胜利。这种自信，来源于当代中国最伟大的力量——同心合力。

这种力量，来自于心怀天下、力挽狂澜的国士。84岁的老院士钟南山，在发出病毒“人传人”的警示，提出“没有特殊的情况，不要去武汉”的建议后，义无反顾地逆行赶往武汉最前线。前不久，国家中医医疗队队长张忠德接受采访，视频中的他，率领100人的中医医疗队伍在武汉奋战了半个多月后，已然瘦脱了相。

这种力量，发自于勇往直前、舍身忘我的医疗工作者。疫情告急，武汉不是孤岛，湖北并非孤立无援，全国各地组成的医疗队以作战“兵团”的形式从四面八方奔赴武汉，19省区市驰援湖北16市，打响了疫情歼灭战。最难的时候我们并肩作战，等到口罩摘下的那一天，让我看见你的微笑，让我们分享胜利的喜悦。

这种力量，源自于自告奋勇、义无反顾的青春担当。“非典时，大家保护我们‘90后’；17年后，我们‘90后’要保护大家。”一位奋战在一线的“90后”护士的这番话情真意切，收获无数点赞。复旦大学附属中山医院第四批赴武汉医疗队的136位队员中，“90后”将近一半。哪有天生的英雄，他们只不过是一群孩子，穿上了一身战衣，便像前辈那样勇敢。

这种力量，也凝聚于各行各业的人们众志成城筑起的道道生命防线。城市里，社区工作人员周密防控，筛查潜在病源；乡村里，各级干部恪职尽守，密布层层防线；工地上，建设单位昼夜施工，为增加病房加班加点；厂房里，生产企业开足马力，为前线生产口罩和防护衣物一刻不闲；国内国外，爱心人士、海内外侨胞捐款捐物，调动一批批紧缺物资驰援前线……社会各界被广泛动员，亿万中华儿女拧成一股绳，握成一个拳。

这种力量，我们在1998年抗洪救灾时见过，在2003年抗击非典时见过，在2008年汶川大地震时见过……中国人民迸发出磅礴伟力，最根本原因在于我们有中国共产党的坚强领导，有坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事的显著优势。

“你身后有我，我身边有你”“再大的风雨，也只是插曲”，一首名叫《坚定希望》的歌曲，直击人心。任何大灾大难都挡不住中国人民勇往直前的步伐，一场灾难，更能凝聚起中国人民如钢似铁、坚不可摧的强大力量。面对着诸多的不确定性，我们有足够的理性，也有足够的信心——没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。

（作者为本报评论员）

(责编：李轶群、许晓华)


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