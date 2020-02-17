这场大考，咱一定能赢！

一句话能“喊出”20万“战袍”吗？真的能！

2月8日，通用技术集团在公号上发布《我日产3万米防护服面料，谁能帮忙制成“战袍”？急等你来！》，集团中纺院面向全国发出复工邀请。很快，文章一传十，十传百，成了网上热帖。

一呼百应：建设银行普惠金融部的小伙伴留下联系方式；来自全国各地的制衣厂、羽绒服厂、冲锋衣厂的老板们纷纷留下电话……成百上千的加工企业几乎把中纺院的联系电话打爆！

负责与防护服面料企业对接的中纺院浙江分院与5家企业迅速签约，负责与防护服成衣企业对接的小组优选加工企业18个。截至2月12日，中纺院已经发出面料总计超过64万米，可生产用于抗击疫情的“战袍”20多万件。

这场遍及全国的“接力赛”正是全国一条心、一盘棋，统筹做好疫情防控和经济社会发展的缩影。各地各部门坚决贯彻2月12日中共中央政治局常务委员会会议精神，扛起责任，在大战中践行初心使命，力争在大考中交出合格答卷。

两线作战，为抗击疫情提供充足的“武器”“弹药”

根据国家卫健委公布的数据，2月15日0—24时，湖北以外其他地区新增确诊病例166例，连续12日呈现下降态势。

12连降！来之不易，也为全国大部分地区复工复产创造了条件。

“当前是‘两条线’作战：一条线是抗击疫情前线，主要任务是保障人民群众生命安全和身体健康，防止疫情进一步蔓延；另一条线是经济发展前线，主要任务是推动经济高质量发展，降低疫情带来的影响，特别是要为抗击疫情前线提供充足的‘武器’和‘弹药’。这‘两条线’都很重要，互为支撑，缺一不可。”国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮说。

推动复工复产扩产，更多重点疫情防控物资运抵湖北。

这是新兴际华集团的“战斗日志”：2月11日起，3.2万套医用防护服分三批陆续发往武汉；2月14日，医用防护服单日产出达4万套；2月22日，医用防护服单日预计产出5万套！

“危难时刻，央企就得拿出‘往前走、向前冲’的劲头，努力承揽更多应急生产任务！”新兴际华集团党委书记张雅林亲自督战，从春节至今，集团旗下3300余名职工奋战在防护服生产一线。

据工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军介绍，截至2月12日，国内生产企业累计向湖北运抵医用防护服72.67万件、医用隔离面罩和隔离眼罩35.84万件、负压救护车156辆、呼吸机2286台、心电监护仪6929台，以及全自动红外测温仪761台。

加大逆周期调节力度，尽可能降低疫情对经济的影响。

国务院常务会议日前提出，各地各部门要建立企业应对疫情专项帮扶机制，纾解企业特别是民营、小微企业困难。通过减免国有物业房租、下调贷款利率、延期还本付息、完善税收减免政策等，实施临时性支持措施。

根据政策，对疫情防控重点保障企业贷款给予财政贴息支持，对2020年新增的疫情防控重点保障企业贷款，在央行专项再贷款支持金融机构提供优惠利率信贷的基础上，中央财政按人民银行再贷款利率的50%给予贴息，贴息期限不超过1年。受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年等税收优惠。

纾困解难，为企业送上政策大礼包

疫情防控的同时，推动复工复产，人员、资金、原材料等难题不少。对企业集中反映的共性问题，政策“大礼包”纷纷呈上。

稳岗服务很贴心。

“没想到待遇这么好，天天体检，全程专车，高标准吃住！”河南省周口市西华县村民杨雪第一次外出打工，就赶上了疫情。可让她欣喜的是，自从报名到杭州务工，村医连续10天早晚上门测体温，政府安排了统一的高铁专列送人到杭，工厂提供了专门的住处，全程被照顾得无微不至。

杨雪喜出望外的背后，是政企间的携手努力。为了让企业与工人都安心，西华县人力资源和社会保障局与杭州耕德电子有限公司精准对接，统一建立体温监测档与应聘登记档案，统一运送，统一配发防护消毒用品与食物，统一由政府工作人员带队护送至杭州。

精准帮扶很及时。

“去年年底，我们收到一份来自摩洛哥的订单，但受疫情影响，整整3年需求量的订单就这样被搁置了。”浙江省湖州市吴兴区织里镇某汽配制造企业副总经理陈惠荣一度很焦虑。作为法国标致公司非洲工厂转向机壳体供货商，如果企业无法按时交货，不仅要承担约240万元人民币的直接合同损失，还有可能因导致对方生产线停产而被追偿损失，对商业信誉的影响更是不可估量。

获知这一情况，驻企定点服务的专员旋即联系市贸促会求助。在中国贸促会、浙江省贸促会等上级部门的帮助下，全国首份新冠肺炎疫情不可抗力事实性证明诞生，一举帮企业挽回经济损失约3000万元。

“非接触服务”很方便。

新冠肺炎疫情来袭，正赶上2月份申报纳税期。湖北省税务局及时发布延期申报纳税公告，“涉税事网上办，非必须不进厅”，减少实体窗口现场办税次数，最大程度降低交叉感染风险。

“不用去税务窗口，税企双方不用见面，直接把办税事项搞定，‘非接触办税’真方便！”湖北卓俊医疗科技有限公司企业财务负责人康文静，体会到“非接触办税”的好处。

不仅是湖北，国家税务总局日前出台18条举措，在延长2月份申报纳税期限的基础上，对受疫情影响办理申报仍有困难的纳税人，可依法申请进一步延期。同时，优化网上办税缴费平台，深入拓展“非接触式”办税缴费，凡是清单之内的事项，纳税人均可足不出户、网上办理。

共克时艰，各行各业抱团取暖

“我们九成员工来自外省，眼下企业还不能复工生产。可是，公司的贷款再过10多天就要到期，还款压力太大了。”2月12日，正当浙江省玉环市物资再生利用公司总经理金积斌一筹莫展时，农行玉环支行送上了“大礼包”：不仅同意企业延期还款，而且还调低了贷款利率。这样的金融服务方案，对于企业来说就是一颗定心丸。

与金积斌一样，浙江省530多家因疫情停工停产陷入困境的中小微企业，近期都陆续收到了农行提供的解困帮扶金融服务方案，涉及贷款金额达53.39亿元。

“越是困难时期，越要与企业同舟共济。”中国农业银行浙江省分行党委书记、行长冯建龙说，农行浙江省分行启动应急响应机制，200多名党员组成突击队，以线上交流等多种形式，走访对接企业16862家，摸清疫情对企业特别是中小微企业的影响，并一户一策提供金融服务方案。

复工复产，离不开金融之水浇灌。央行、财政部等五部门已联合印发通知，出台了30条措施助力疫情防控阻击战，明确对受疫情影响严重的企业到期还款困难的，可予以展期或续贷。央行还专门设立3000亿元专项再贷款，用于支持金融机构向重点医用物品和生活物资的生产、运输和销售的企业提供优惠信贷支持。

复工复产，还需要企业抱团取暖。面对疫情，华润万家对全国商超的商户自1月25日至2月8日共计15天的租金进行减免，累计减免租金1.3亿元，惠及全国商户约1.4万家。还有，万达、万科、中粮大悦城、中化金茂、中国铁建、中电光谷……一大批企业主动出手，共克时艰。

复工复产，当然包括农业生产。眼下正值春耕备耕关键时节，各地要抓好春季农业和畜牧业生产，保障种子、化肥、农药、饲料等生产供应和运输畅通，落实好春管春种措施，夯实农业生产基础。

农业农村部农情调度显示，今年春耕备耕，农资供应总体充足。杂交玉米、杂交稻、大豆、棉花供种均超过需求量。农业农村部有关负责人表示，从各地反映情况来看，各地春耕正有序推进。