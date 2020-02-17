“今天到处串门，明天肺炎上门”“不集会，莫串门，疫病传播不认人”……不久前，一批硬核防疫宣传标语在网络上流传开来。有网友将其整理出来，并评论说“这宣传标语也太顺了吧！”获得超过97万点赞和7万多次转发。

新冠肺炎疫情在春节期间爆发，打乱了人们走亲访友、串门拜年的生活节奏，一些“土味”宣传标语“话糙理不糙”，成为网络爆款，一些用快板、莲花落、京韵大鼓、梅花大鼓等民间曲艺形式创作的抗疫作品，更是受到群众欢迎，在宣传科学防疫知识、增强抗疫信心方面功不可没。

“土味”标语接地气

纵观各地内容丰富的宣传标语，不难发现，其中有的暖心，有的严厉，有些侧重于强调过年不出门，有些则宣讲卫生知识。

“见屏如面：网络拜年也是团圆”结合防疫形式，强调团圆不在乎线上线下，提醒人们不要聚会；“勤快洗手、消毒杀菌、赶走病毒”用直白的语言介绍防疫常识；“新冠没有特效药，烟酒抗毒是谣言”针对网上传播的不实谣言，提醒大家不要轻信。

“今天野味吃得饱，明天病床要躺好”“口罩还是呼吸机，您老看着二选一”“老实在家防感染，丈人来了也得撵”……这些宣传标语通俗易懂，风趣幽默，读起来朗朗上口，形成了很好的传播效果。其中虽有些夸张渲染的成分，但对于提高人们对疫情的警惕性不无裨益。

“宣传标语在基层是一种十分有效的社会动员形式。一方面，标语以简洁明快的方式把复杂的宣传内容归纳为三言两语，十几个字就说清楚了；另一方面，通过对仗、夸张、隐喻等修辞手段，标语可以达到直抵人心的传播效果。”浙江大学传媒与国际文化学院副教授林玮说。

一些地方还在宣传语的基础上，精心编写顺口溜，用方言进行防疫宣传。“返乡离乡要报告，疫情防控很重要；出门必须戴口罩，人多不去凑热闹……”这段方言版《山阳镇疫情防控十点注意事项》，由江苏扬州宝应县山阳镇春光村主任助理吉玮和同事们自编录制而成，“土味喊话”在当地起到了很好的宣传效果。

“土味标语和土味顺口溜等宣传形式，在这次疫情防控中无形承担了舒缓民众紧张情绪的‘段子’功能。相比现代化的社会动员手段，标语在今天更像是一种全民性的文艺创作，可以让民众在自我教育、自我表达中实现防疫宣传。”林玮说。

民间文艺齐发力

“今年春节，可不像往年。新型冠状病毒来宣战。这场战争虽然没有硝烟，可医护人员全身装备如同上前线……那位阿姨说了，那亲情怎么办？我想去看三舅母到二姨家转转。我可跟您说啊，各位听我劝……”不久前，一首天津快板《做好防疫筑平安》在网上走红，微博上相关视频点击量超580万，音频在网易云音乐上线后迅速冲到飙升榜第3名，不少网友评论说“赶紧给长辈分享一下”“我们小区已经把防疫宣传广播替换成这首天津快板了”。

在这段3分多钟的天津快板中，青年曲艺人阎永利将居家期间的每日生活娓娓道来，用天津方言向听众普及防疫知识：出门买菜怎么做，回到家手怎么洗，发热了去哪里看，事无巨细。

“春节前我就一直关注疫情发展，搜集了很多素材，大年初一晚上用两个小时创作出这个作品后，改了几次，第二天完成录制，没想到大家这么欢迎。”阎永利说：“天津快板是老百姓喜闻乐见的曲艺形式，特点是通俗易懂，适合在疫情期间宣传防疫知识。”在他看来，对于大多数居家的普通市民来说，天津方言幽默风趣的特点能够缓解疫情造成的紧张气氛，在寓教于乐中完成防疫知识普及。

其中不少句子还成为大家转发的对象，比如结尾处的“加油天津，加油武汉。全国人民众志成城，齐心协力听党指挥，不久以后春暖花开，万民同乐，摘了口罩，咱笑得会更甜，对，笑得会更甜！”有网友点评说：“这是煎饼果子在给热干面加油”“从中感受到了天津人的乐观自信”。

“有一位武汉网友听了《做好防疫筑平安》和我说，等疫情过去要请我去逛黄鹤楼、吃热干面，我非常感动。”阎永利说。

天津曲艺名家李少杰创作的快板书《抗击疫情做防范》也广受好评。为了让作品朗朗上口，气口、劲头、辙韵等方面都要非常讲究，在录音棚无法使用的情况下，李少杰用手机前前后后录了20多遍。他说：“咱们文艺工作者不会看病、治病，但是能用文艺给大伙鼓鼓劲儿，同心协力抗击疫情。”

“除夕那天我也没有心情看电视，脑子里都是抗击疫情的新闻报道，想用创作给武汉人民加油鼓劲，发挥曲艺作为‘文艺轻骑兵’的作用。”中国曲协副主席、梅花大鼓表演艺术家籍薇说。乐队伴奏没有怎么办？她让女儿拿着两部手机，一部放以前的伴奏，另一部打开录音功能开始录制。为了拢音，她和女儿在家里的卫生间站了好几个钟头，录制出梅花大鼓《携手克时艰》和《天使颂》。

这两个作品和众多抗击疫情的曲艺创作被录制成“万众一心·众志成城”天津市打赢疫情防控阻击战主题曲艺专场演出，播出后，收视率直追天津春晚。

给年画中人物“戴上口罩”的美术作品《新门神》、莲花落快闪《齐心渡难关》、数来宝《福佑华夏》、苏州评弹《沁园春·出征》、剪纸《逆行者》等民间文艺形式也参与到了这场疫情防控阻击战的宣传中。