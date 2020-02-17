筑牢织密社区这道防线

当前，疫情防控正处在关键阶段。社区是疫情防控的重要防线，这一环节基础越牢靠、方法越得当，工作就会越主动，效果就会越明显。近期，返城复工人员数量增加，给城市社区防控工作带来挑战。面对严峻形势，牢牢守住社区这道防线，已成为阻断疫情扩散、打赢疫情防控阻击战的重要一环。

新冠肺炎疫情爆发后，“戴口罩、查证件、问问题、测体温、做登记”是社区防控的常态。各地城乡社区实行网格化管理、地毯式排查，努力做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。对重点人群的摸排、追踪、检查是防控工作的重点。对来自疫情重点地区的人员实施医学观察，发现可疑或确诊病例，按程序将其转至定点医院治疗。为了有效防止居民串门聚集，各地社区不断创新方式方法，通过一条条短信微信、一张张自制宣传单、一段段“大喇叭”广播、一幅幅“硬核”标语，时刻提醒广大居民认真对待疫情，众多网友为之点赞。目前，不少地方对小区实施封闭式管理，采取了更严格的管控措施，效果明显。

随着居家观察的人数不断增多，社区防控的压力会越来越大。各地基层社区工作者依然坚守岗位，冲在一线，为抗击疫情贡献着自己的力量。他们不畏严寒，在社区门口把关，保一区平安；他们不顾安危，每次随访安置都是一次对健康的考验；他们不辞劳累，协助保障生活必需品供应，成了困难特殊群体的快递员；他们不惧风险，每日定时拿起工具，对公共设施、楼道、电梯间进行清洁消毒作业。他们，是普通人，也是面对疫情的逆行者，更是战“疫”的勇士，向他们致敬！

不过，一些问题也凸显出来。比如有的地方阻断道路，有的社区禁止外来人员进入，有的社区时常改变进出规定，致使居民难回家等等，引发社会热议。这反映出防控要求和居民需求之间存在一些矛盾，更反映出当前基层社区社会治理还不够精细。

这次疫情是对中国治理体系和能力的一次大考，对社区而言也是一次大考。严格防控无可非议，但不能失掉人文关怀。为了让防控更精准科学，有的地方出台了文件，要求应急和必要的群众生产生活物资通道不能阻断。外来人员体温检测合格后，有权进入社区。对居民外出时间也不应做硬性规定，合理安排好居民外出采购时间等。

社区战“疫”，关键要充分发挥国家的制度优势和组织优势，广泛动员群众，织牢织密社区防控网。很多社区成立了临时党支部，发挥基层党组织和党员的战斗堡垒和先锋模范作用，稳定群众情绪，增强抗疫信心。在党员带领下，居民积极参与防控志愿服务工作，其中不乏专业医疗人员。对于大部分普通人来说，不聚会、少外出，“宅”在家里也算做贡献。

疫情面前没有旁观者，人人都身处前线。在这场特殊的战斗中，个人与社区命运息息相关。做好社区防控仅仅依靠社区工作者是远远不够的，还需要全体居民的参与和自觉实践，从而真正构筑起群防群治的人民防线。