江西 中西医结合应对疫情
人民网南昌2月16日电 （记者郑少忠）截至2月15日24时，江西累计报告新冠肺炎确诊病例925例，治愈239例。其中878例使用中药汤剂或中成药结合西医治疗，使用率达95%；878例使用中药汤剂或中成药结合西医治疗的患者中719例病情好转，有效率82%；239例治愈出院患者中，218名患者通过中西医结合方法治疗痊愈出院，占比91%。
江西坚持中西医并重，统筹中西医资源，建立健全中西医结合救治工作机制。2月3日，该省发布了江西新冠肺炎中医药防治方案（第二版），在全省医疗机构推广使用；随后，继续强化中西医联合会诊制度，确保救治医院至少有一名中医医师全程参与新冠肺炎救治，确保所有疑似、确诊病例第一时间上中药，并全程使用中医中药，同时将中西医结合救治工作作为疫情防控的重要督导内容予以推进落实。据悉，江西省把中医药事业放到经济社会发展的全局中谋划和推动，提出了建设国内领先、世界知名的中医药强省战略，并于今年1月1日正式出台实施《江西省中医药条例》。该省将集中科研力量开展应急防治多学科科研攻关，坚持中西医并重。
《 人民日报 》（ 2020年02月17日 06 版）
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