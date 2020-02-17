尽管医疗资源和医护力量底子薄，但在做好省内疫情防控工作的同时，贵州举全省之力支援湖北，尤其是对口支援的鄂州市，从医护力量到医疗物资、生活物资，贵州都进行了精心协调，周密部署，赢得湖北和鄂州市民的广泛好评。

2月11日，根据中央部署，贵州省委立即召开专题会议研究部署，当天夜里便迅速组建起第四批337人的医疗队，星夜驰援鄂州。据了解，第四批医疗队共有医护人员333人，全部是从贵州省人民医院、贵州医科大学附属医院和全省二甲以上综合医院选派，由呼吸科、感染科、重症医学科、ICU、护理等类别人员组成。目前，贵州已派出援助湖北医疗队4批，共计618人。第一批、第四批全面接管鄂州市所有危重症患者救治任务，其中第四批还将全面接管湖北省中医院鄂州分院；第二批、第三批在武汉方舱医院参加救治。截至2月12日，贵州医疗队累计管理住院患者4997人次，其中重症844人次、危重症477人次，护理患者5032人次，治愈出院患者91人（含确诊、疑似病人），培训732人次。

为缓解湖北医疗物资紧缺的情况，在2月11日第四批医疗队出征时，贵州将当日全省储备的共2000个N95口罩全部随队带往鄂州。当天早些时候，贵州向支援鄂州和武汉市江汉区方舱医院的医疗队起运第一批医疗物资，以保障在鄂医疗队的物资供应。

贵州省卫生健康委相关负责人介绍：此批物资包括医用外科口罩3700个、N95口罩2000个、护目镜500个、一次性帽子2400个、一次性乳胶手套3700双、医用靴套3700个、防护服1000套、一次性外科手术衣400件，以及其他医疗物资。

2月12日，贵州从省内9个市州的医疗机构选派了12台救护车，急驰鄂州开展患者救护任务，其中包括两台负压救护车，这种救护车全省只有5台。2月13日，援助鄂州的第二批医疗物资起运。

连日来，贵州多地蔬菜企业（合作社）驰援湖北，累计运送新鲜蔬菜近700吨。部分市州还专门开辟绿色通道，将冻肉、鸡蛋、矿泉水等物资运往武汉等地。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 06 版）