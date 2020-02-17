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当好社区守门人

吕中正

2020年02月17日08:36 来源：人民网－人民日报

时刻提醒居民做好防护，自己却每天坚持在院落楼群穿梭巡查不停；协调配送各类生活用品，自己却只顾得上端起泡面果腹充饥……疫情防控阻击战中，有这样一群人，在离每个人家园最近的地方，昼夜值守，默默付出。他们，是社区工作者。

社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。把社区这道防线守住，就能有效切断疫情扩散蔓延的渠道。

当前，正是务工人员陆续返岗、各地企业有序复工复产时期，最大限度降低返程人流增加带来的疫情蔓延风险，社区承担着大量的情况排查和疫情防控工作。一些返程人员居家观察，社区工作者需上门服务，宣传防疫知识、送饭送菜；患者及时转运就诊，社区工作者要协调对接……大批党员干部下沉社区，同社区工作者并肩战斗。他们严防死守、辛劳付出，筑牢了疫情防控的铜墙铁壁；他们保障民生、做好服务，温暖了社区居民。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 10 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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