中共中央印发的《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》强调，“各级组织部门、纪检监察部门要在各级党委领导下，积极主动履职，有效发挥作用。”当前，新冠肺炎疫情防控正处于关键时期，各级纪检监察机关要深入学习领会习近平总书记关于疫情防控的重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，深刻认识做好疫情防控的重要性和紧迫性，提高政治站位，积极主动履行纪检监察职责，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

把握监督的政治性。纪检监察机关的政治属性，决定了监督工作的政治性。要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，强化政治监督，严明政治纪律，坚持党中央疫情防控部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，对贯彻落实党中央决策部署敷衍塞责、弄虚作假、阳奉阴违等问题，坚决从严查处。统筹规范监督检查措施，通过抽查、明察暗访、大数据分析等方式，把监督聚焦在各级党组织落实主体责任、防止疫情扩散、救治患者、维护正常经济社会秩序、找差距补短板、宣传引导等工作上，推动各项防控工作落细落实。

把握监督的人民性。疫情就是命令，防控就是责任。做好疫情防控工作，直接关系人民群众生命安全和身体健康。要坚持以人民为中心的发展思想，始终维护人民群众的根本利益，畅通信访举报渠道，积极开展与疫情防控相关的网络舆情收集分析，抓紧处理疫情防控中的违纪违法问题。对群众反映强烈的问题，要加大督查督办、直查直办和通报曝光力度，让群众感到自己的事情有人管、利益有人维护。督促基层党组织和广大党员发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，全面落实联防联控措施，构筑群防群治的严密防线，鼓舞带动人民群众齐心协力、众志成城、共渡难关。

把握监督的精准性。面对不断变化的疫情防控形势，监督工作要注重精准。坚持实事求是、依规依纪依法，精准运用监督执纪“四种形态”，既防止问责泛化、简单化，又防止问责不力，把问责的板子打准。把是否有利于激励广大党员、干部履职尽责，形成凝心聚力、众志成城的防控合力作为重要标准，努力实现政治效果、纪法效果、社会效果的有机统一。针对问责中发现的体制机制问题和制度漏洞，及时提出纪检监察建议，推动以案促改、源头治理，起到问责一个、警示一批、教育一片的效果。讲究工作方式方法，既全力支持配合各部门开展疫情防控工作，又加强对公职人员履职尽责、秉公用权等情况的监督，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。

把握监督的持续性。监督不能虎头蛇尾、半途而废，要保持毫不松懈的劲头，不取得最后胜利绝不收兵。密切关注疫情动态，跟进落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，从最难处发力、向最好处努力。把反对和纠治疫情防控中的形式主义、官僚主义作为当前的重要任务，着力整治简单地以文件落实文件、督查过多过频、“表格式防疫”等问题，切实为基层减轻负担，让广大党员、干部把更多的时间和精力投入到疫情防控阻击战中。对不服从统一指挥和调度、本位主义严重的，对不敢担当、作风漂浮、推诿扯皮的，要坚决问责；对失职渎职的，要依纪依法查处。

（作者为湖南省张家界市委常委、市纪委书记、市监委主任）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 09 版）