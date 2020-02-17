在法治轨道上推进疫情防控

疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。这对在法治轨道上统筹推进各项防控工作提出了更高要求。

“疫情防控越是到最吃劲的时候，越要坚持依法防控，在法治轨道上统筹推进各项防控工作，保障疫情防控工作顺利开展”。2月5日，习近平总书记在中央全面依法治国委员会第三次会议上这样强调。坚持全面依法治国，是中国特色社会主义制度和国家治理体系的显著优势。当前，疫情防控正处于关键时期，依法科学有序防控至关重要。

于法有据才能依法有序。立法是依法防控疫情的首要环节。习近平总书记强调，构建系统完备、科学规范、运行有效的疫情防控法律体系。改革开放以来特别是党的十八大以来，我国法律体系日臻完善，与此次疫情直接相关的法律法规有传染病防治法及其实施条例、野生动物保护法、动物防疫法、突发公共卫生事件应急条例等。这些法律法规为抗击疫情提供了重要法律保障。当然，与经济社会快速发展相比，与瞬息万变的疫情相比，相关法律法规还存在不完善、不适应的地方。如何把防控疫情的相关法律法规更好衔接起来、形成合力，如何根据形势发展需要进行修改完善、堵塞漏洞，是当前面临的一个重要问题。特别是健全应急管理体系、加强市场监管、严厉打击非法野生动物市场和交易等人们关注的热点问题，需要从法律层面进行深入研究、及时作出回应。

天下之事，不难于立法，而难于法之必行。法律的生命力在于实施，法律的权威性也在于实施。非常之时，要严格执行疫情防控和应急处置法律法规，加大对危害疫情防控行为执法司法力度。比如，对于那些抗拒疫情防控、暴力伤医、制假售假、造谣传谣等恶劣行为，必须依法依规进行惩处。在这次疫情防控中，一些哄抬口罩等紧缺物资价格的商家被立案调查，一些生产假冒伪劣口罩的犯罪嫌疑人落网，群众拍手称快。须知，制售假冒伪劣药品和医用卫生材料是严重犯罪，哄抬物价、囤积居奇是扰乱市场秩序的违法行为。相关部门的果断行动，彰显了依法治国的威严，也是依法防控疫情的题中应有之义。

依法防控疫情是一场人民战争，群众的知晓和理解、关注和参与至关重要。一些非常时期的非常举措出台，可能会给人们生产生活带来不便。相关部门出台这些措施时，严格依法合规很重要，及时向群众做好信息发布和解释说明也必不可少。要让公众清楚认识到，遵守法律法规不只是为了社会、为了他人，也是为了自己。疫情当前，谁都不可能独善其身。对于个人而言，遵守法律法规是约束也是保障，是限制也是捍卫。

还应看到，目前公众热议的许多问题，已经不只是道德问题，而是要放到法律层面来审视。近日，一名新冠肺炎患者故意隐瞒旅行史和接触史，致使68名医务工作者和其他49名人员被隔离。根据我国刑法等法律法规，故意传播突发传染性病原体，危害公共安全的，按照以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。对这样一些典型案件及时处理、及时公布，以案释法、做好普法，既可以避免出现有的人“不知法而犯法”的现象，也有利于社会公众了解法律、敬畏法律、尊崇法律、相信法律。要通过扎实细致的工作，使人们深刻认识到：疫情防控时期在特定场合不戴口罩，不只是个人习惯问题，很可能会违法违规；堵塞道路交通，妨碍执行疫情防控任务车辆通行，不只是举措不当，更是违法行为；等等。

没有一个冬天不可逾越。只要我们坚定信心，依法科学有序抗击疫情，在法治轨道上统筹推进各项防控工作，保障疫情防控工作顺利开展，最终必定能打赢这场疫情防控阻击战。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 09 版）