我们完全有信心打赢疫情防控阻击战

核心阅读

■我们的信心来自中国共产党的坚强领导。在党中央集中统一领导下，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。

■我们的信心来自人民群众的伟大力量。防控疫情是一场人民战争，人民群众作为主体正在彰显自己的伟大力量。

■我们的信心来自强大物质技术基础和国家治理效能。凭借新中国成立70多年积累的强大物质技术基础，凭借我国制度优势和国家治理效能，我们必定能打赢疫情防控阻击战。

新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，提出明确要求。2月12日，习近平总书记在主持召开中共中央政治局常务委员会会议时指出，“新冠肺炎疫情发生以来，我们始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，全面开展疫情防控工作。”“经过艰苦努力，疫情形势出现积极变化，防控工作取得积极成效。这是来之不易的，各方面都作出了贡献。”认真学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，全国上下同心同德、众志成城，扎实做好各项防控工作，我们对打赢这场疫情防控阻击战充满信心。

信心来自中国共产党的坚强领导

沧海横流，方显英雄本色。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。在中国共产党的坚强领导下，中国人民不仅取得了革命、建设和改革的伟大胜利，也夺取了抗击自然灾害的一个又一个重大胜利。新中国成立70多年来，正是因为有中国共产党的坚强领导，中国人民成功应对一系列重大风险挑战、克服无数艰难险阻，有力应变局、平风波、战洪水、防非典、抗地震、化危机，将中国特色社会主义事业不断推向前进。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，党中央高度重视，习近平总书记亲自部署、亲自指挥，中央政治局常务委员会多次召开会议进行专题研究，党中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，中央应对疫情工作领导小组多次开会研究部署疫情防控工作，中央指导组积极开展工作。国务院联防联控机制加强协调调度，及时协调解决防控工作中遇到的紧迫问题。有关部门各司其职，军队积极支援地方疫情防控。各地区成立了党政主要负责同志挂帅的领导小组，各级领导干部特别是主要负责同志坚守岗位、靠前指挥，做到守土有责、守土担责、守土尽责。我们看到，疫情发生以来，各级党委和政府坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止；各地区各部门不断增强大局意识和全局观念，坚决服从中央应对疫情工作领导小组及国务院联防联控机制的指挥。正是在党中央集中统一领导下，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。

党的基层组织是党的全部工作和战斗力的基础，党员是具有共产主义觉悟的先锋战士。发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，是坚持党的领导、确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础，也是打赢疫情防控阻击战的关键。我们党现有基层党组织460多万个、党员9000多万名。越是困难时候，越是检验基层党组织和广大党员战斗力的时候，也越是锻炼提高基层党组织和广大党员战斗力的时候。每逢紧要危急关头，共产党员都会冲在最前面。哪里危险多、哪里困难大、哪里群众需要，哪里就有共产党员的身影、哪里就有共产党员在奋斗。在当前防控疫情的严峻斗争中，无论是在救治病人的第一线还是在保障物资供应的后方，无论是在城市社区还是在乡村集镇，无论是在车站、机场还是在街道、楼宇，都有共产党员在坚守。正是在党中央的坚强领导下，基层党组织和广大党员不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持人民利益高于一切，奋不顾身，连续作战，充分发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势，确保党中央重大决策部署贯彻落实，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

信心来自人民群众的伟大力量

打赢疫情防控阻击战要靠广大人民群众齐心协力。习近平总书记强调：“要广泛发动和依靠群众，同心同德、众志成城，坚决打赢疫情防控的人民战争。”带领人民群众、依靠人民群众战胜一切困难，是我们党的优良传统。我们党自成立以来，克服无数艰难险阻，创造了举世瞩目的伟大成就。一路走来，人民群众始终是我们党紧紧依靠的力量。

防控疫情是一场人民战争，人民群众正在彰显伟大的力量。面对突如其来的疫情，在党中央集中统一领导下，社会各界团结一致、齐心协力，形成了众志成城、共克时艰的强大合力。疫情发生后，一方有难、八方支援的精神迅速迸发，全社会立刻行动起来。大批医护人员放弃春节休假，奔赴疫情防治第一线，成为最美“逆行者”；相关企业迅速复工复产，加班加点生产疫情防控物资；很多个人和企业捐款捐物，积极为一线人员提供支持保障……正是广大人民群众众志成城、团结奋战，形成了抗击疫情的磅礴力量。在疫情面前，广大人民群众展现出深厚爱国情怀、良好道德风貌，积极参与联防联控、群防群治，坚决打好疫情防控阻击战这场人民战争。面对党和政府为防止疫情扩散蔓延而采取的必要限制措施，人民群众积极支持配合。人们从自身做起，放弃传统拜年习俗和春节团聚，自觉减少外出，通过各种方式支持和参与疫情防控工作，成为疫情防控最深厚的基础。

人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。中国人民是具有伟大创造精神的人民、伟大奋斗精神的人民、伟大团结精神的人民、伟大梦想精神的人民。中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神，为战胜前进道路上的一切艰难险阻提供了强大精神动力。如果说疫情就是魔鬼，那么在中国人民同心同德、众志成城努力下，这个魔鬼终将无处藏匿、彻底覆灭。

信心来自强大物质技术基础和国家治理效能

打赢疫情防控阻击战，需要强大物质技术基础作为支撑，需要强大国家治理效能作为保证。凭借新中国成立70多年积累的强大物质技术基础，凭借集中力量办大事的制度优势以及联防联控、群防群治的治理效能和不断改善的法治环境，我们完全有信心打赢这场疫情防控阻击战。

在灾难和危机面前，雄厚的物质技术基础和高效的后勤保障是我们保持定力和底气的重要原因。经过70多年发展，我国经济建设取得巨大成就，经济总量稳居世界第二，积累了雄厚物质基础和强大建设能力。2月2日，武汉火神山医院正式交付使用；2月8日，武汉雷神山医院开始收治首批新冠肺炎确诊患者。两所医院从决定建造到交付使用，所用时间之短令人赞叹，彰显了中国速度、中国力量。经过新中国成立以来特别是改革开放以来的不懈努力，我国科技发展也取得重大成就，科技整体实力持续提升。疫情发生后，我国以前所未有的速度甄别出病原体并第一时间同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列，充分体现了我国科技实力。目前，国家卫健委发布的新冠肺炎诊疗方案已经更新到第五版，科技在疫情防控和患者治疗中的支撑和保障作用不断凸显。

疫情发生后，党中央提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，全面落实联防联控机制，构筑群防群治的严密防线，把疫情防控作为全方位的工作，确保各项工作都为打赢疫情防控阻击战提供支持，有效将我国制度优势转化为国家治理效能，为战胜疫情筑起了一道道牢固防线。在党中央集中统一领导下，各部门各地区不断根据疫情防控形势变化，密切跟踪、及时分析、迅速行动，坚定有力、毫不懈怠做好各项工作，推动疫情防控工作有序有力开展。

法治是国家治理现代化的重要体现。习近平总书记强调，疫情防控越是到最吃劲的时候，越要坚持依法防控，在法治轨道上统筹推进各项防控工作，保障疫情防控工作顺利开展。面对疫情，我们加强法治建设，强化公共卫生法治保障，加大对传染病防治法的宣传教育，引导全社会依法行动、依法行事，确保疫情防控在法治轨道上统筹推进，确保人民群众生活安定有序，确保疫情防治信息准确、公开、透明，为最终战胜疫情提供强有力法治保障。与此同时，加强治安管理、市场监管等执法工作，加大对暴力伤害医务人员的违法行为打击力度，严厉查处各类哄抬防疫用品和民生商品价格的违法行为，依法严厉打击抗拒疫情防控、暴力伤医、制假售假、造谣传谣等破坏疫情防控的违法犯罪行为。

历史长河奔腾不息，有风平浪静，也有波涛汹涌。我们不惧风雨，也不畏险阻。新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来一定冲击和影响，但我们有强大物质技术基础，有强大国家治理效能。只要我们深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，真正做到坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，就一定能打赢这场疫情防控阻击战。

（作者为山东省中国特色社会主义理论体系研究中心山东社会科学院基地研究员）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 09 版）