“丫头，今天还好吧？”

2月16日，是新疆姑娘胡雅男在武汉抗疫一线工作的第二十天。回到住处，她一打开手机，就看到远在3500公里外的母亲马素萍发来的信息。

1月22日晚，在新疆医科大学第一附属医院重症监护室工作的护士胡雅男，接到了医院征集援鄂应急防护人员的通知。

“丫头，你放心报名，我支持你。”胡雅男把这个消息第一时间告诉母亲后，得到了她肯定的回答。28日，作为新疆首批援鄂医疗队的成员，胡雅男坐上了飞往武汉的航班。

她们不仅是母女，更是“战友”。今年53岁的母亲马素萍，是新疆塔城地区乌苏市夹河子乡奎河村的一名村医。作为村里唯一的村医，马素萍也一直坚守在抗疫防控一线。

自2月1日以来，村里共排查出22户73人需要居家观察。这22户人家分散在全村4公里范围内，每日两次的体温检测和登记，就占用了她一天中的大半时间，另外，她还要负责带头做好重点场所的消毒工作。“除此之外，每天还要给一些患有慢性病的村民送药、测量血压，经常忙得忘记吃饭，没时间上厕所。”马素萍说。

因这段时间工作量大，马素萍回到家有时顾不上吃饭就累得睡着了，接连跑了十几天下来，脚还出现浮肿。“没啥辛苦的，我更惦记在武汉的女儿。”

同一时间，胡雅男正穿着厚重的防护服忙碌在武汉大学人民医院东部院区的重症监护室。这是由一家综合医院临时改建成的新冠肺炎定点救治医院，由当地医疗团队与新疆援鄂医疗队共同协作工作。

由于病人不能由亲人或者护工陪护，医护人员除了正常的下医嘱、配药、打针、抽血外，还要做很多原本是家属或者护工的工作，比如给患者喂饭、打水、处理患者的大小便等。

胡雅男说，病房里有一位老奶奶行动不便，自己每次帮助她时，她总是不停道谢：“丫头，真的麻烦你了。”

胡雅男总是攒着这些小细节，等着回到住处，一起说给远在新疆的母亲听。

“妈，我好着呢，您就放心吧。”胡雅男拿起手机回复，“工作当然很辛苦，但现在治愈率提高了，好消息越来越多了。”

“好，你在武汉我在村里，咱娘俩一起努力！”几分钟后，胡雅男收到了一条回复。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 14 版）