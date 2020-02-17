积极调配物资 全力以赴防控

习近平总书记强调，“疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争”“疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段”。连日来，各地区各部门积极履职尽责，采取切实有效措施，全力以赴做好新冠肺炎疫情防控工作。

捐助急需物资

支援抗击疫情

海关统计，1月24日至2月11日，全国海关共验放新冠肺炎防控物资8.7亿件，价值28.4亿元。从品类看，防护用品共8.51亿件，主要包括口罩7.3亿只、防护服741万件、护目镜154万副；消毒物品153万件；药品222万件；医疗器械134万件，其中红外测温仪17.5万件；其他防控物资1426万件。这批物资中，捐赠物资占17.8％，共计1.47亿件，价值5.05亿元。

2月14日晚，满载52.1吨牛羊肉等物品的货机从呼和浩特起飞抵达武汉，驰援湖北抗击疫情。在全国抗击新冠肺炎疫情的时候，内蒙古自治区党委和政府决定支援湖北省部分生活必需品，包括400吨肉类和200吨牛奶。据介绍，这批物资将由湖北方面安排给荆州市和天门市。

华润集团紧急调配物资，保障全国尤其是抗击疫情重点区域民生物资供给。华润旗下包括医院、医药生产、流通企业共有在岗人员近1.9万人，保障疫情防控相关药品和医疗器械供应；华润医疗旗下武钢总医院和武钢二医院处于抗疫一线，共收治超过百名疑似患者，此前曾委派两批医护人员共68人支援武汉。同时，华润集团在保障燃气、电力稳供的同时，旗下销售企业大量采购粮油米面、肉蛋奶蔬等，保障必需品持续稳定供应；华润置地和华润万家还分别免除各地商户春节期间租金。

抗击疫情期间，格力电器积极开展爱心行动。截至2月8日，格力向武汉捐赠净化器和空调合计2465台（套），价值1540万元；公司内部发起向湖北捐款活动，活动共募集善款近600万元。在收到火神山、雷神山医院的安装工作安排后，200多名格力安装工人志愿报名。在车辆无法到达安装现场的情况下，他们背着一台台空调和空气净化器徒步几公里，将物资送到一线。为全力保障医院的建设准时完工，他们在火神山现场等待了三天三夜，又通宵达旦分别完成了火神山和雷神山医院的设备安装工作。

发挥创新优势

科技协同防控

2月9日下午，解放军总医院和武汉火神山医院联通了5G网络远程会诊系统。为给武汉等重点地区的患者救治提供保障，解放军总医院专门组建了远程指导会诊组，涵盖急救、重症、呼吸等12个专业，20位知名专家24小时备勤。现场指导会诊的解放军总医院负责人表示，作为战略卫勤保障力量，只要有救治任务需要，解放军总医院一定全力支持配合，确保会诊专家随时待命，远程系统实时在线，为病人救治提供及时优质高效的服务，当好火神山医院的坚强后盾，共同把任务完成好，同心协力打赢疫情防控阻击战。

面对新冠肺炎疫情，海尔旗下生态品牌“盈康一生”迅速行动。“盈康一生”所属海尔生物医疗青岛高新区工厂生产线正式复工，全力保障生物安全柜、超低温冰箱等防疫物资的配备。“盈康一生”已累计捐赠市场价值约500万元的防疫用医疗设备以及数千套医疗防护物资。“盈康一生”旗下海尔国际细胞库迅速响应，紧急调集首批支援物资，驱车1068公里，全程16小时23分钟，将1000个无菌一次性口罩、200套一次性防护服、800副无菌无粉独立包装手套、480副一次性无菌手套等急需物资送至武汉。

北京市海淀区政府及中关村科学城管委会号召科技企业发挥创新优势，积极参与疫情防控。北京旷视科技有限公司在春节期间调集百余人团队，紧急开发了“人工智能（AI）测体温（人体识别+人像识别+红外/可见光双传感）”的技术方案，研发出一套疑似发热人员智能筛查比对系统，并将AI测温系统率先在北京市海淀政务大厅和牡丹园地铁站展开试点应用。截至2月10日19时，AI测温系统累计上线6天，保障近5000人次顺利出行。

（综合杜海涛、陈沸宇、吴勇、张枨、王君平、贺勇、罗国金、汪学潮报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 04 版）