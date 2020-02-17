热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“相信中国必能战胜疫情”

人民网驻埃及记者  周  輖

2020年02月17日08:35 来源：人民网－人民日报

“埃及人民与中国朋友在一起！”埃及《消息晚报》总编辑贾迈勒·侯赛因日前接受本报记者采访时，对中国人民积极抗击疫情表示支持。

“中国人民从来不会被困难吓倒。”贾迈勒表示，中国同埃及一样是文明古国，拥有灿烂文化和悠久历史。千百年来，中国人民历经挫折和磨难，遭遇诸多困难和挑战，总是用智慧、勇气和行动力将其战胜。贾迈勒说，埃及民众一直十分关注中国抗击新冠肺炎疫情行动。“在很短时间内建成可收治千余名患者的火神山、雷神山医院，这真是一件了不起的事情。世界上恐怕只有中国可以做到！”

贾迈勒说，面对疫情，中国万众一心、毫不畏惧，中国政府一方面在国内采取强有力的措施，一方面与世界卫生组织和其他各方积极沟通，遏制疫情进一步扩散。

作为一名资深媒体人，贾迈勒注意到，在这一特殊时期，各国多数媒体都在客观报道中国为抗击疫情所作出的努力，但也有部分媒体反应过度，缺乏科学、理性的应对态度，渲染恐慌情绪。“这不过是一些人希望通过‘唱衰中国’的方式，谋取自己的利益。”贾迈勒表示，尽管疫情会在短期内对中国的社会和经济活动造成一定影响，但改变不了中国经济长期向好的基本趋势。

“相信中国必能战胜疫情，人们将尽快恢复正常的工作和生活秩序。”贾迈勒表示，他对中国抗击疫情充满信心，埃及人民期待继续与中国展开经贸、文化等全方位合作。

（本报开罗2月16日电）  

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn